竹市 「I SEE THE DREAM音樂劇系列活動」9月開演

為了2022年即將落成的國際展演中心，新竹市文化局邀請台廣藝基金會執行長楊忠衡擔任演藝廳藝術總監，由文化局提供平台與資源，規劃為期三年的原創音樂劇計畫，今宣布「I SEE THE DREAM音樂劇系列」於9月4日至12月13日在文化局演藝廳、新竹市終身學習中心等地舉行，將推出3檔售票、1場索票、3場講座及10堂系列工作坊，總計18場系列活動。

文化局今在新竹市演藝廳舉辦音樂劇記者會，由廣藝帶來首場音樂劇「何日君再來」精彩片段，以精湛演技宣布「I SEE THE DREAM音樂劇系列」開跑。副市長沈慧虹指出，文化局邀來廣藝基金會執行長楊忠衡擔任演藝廳藝術總監，希望綜整在地藝文場館、企業、學校等多方資源，製作屬於竹市的優秀作品，並積極培育藝文消費人口，讓國際展演中心真正深根在地，接軌國際。

楊忠衡表示，他邀集傑出演藝團隊包括「好玩的劇團」、「新竹交響管樂團」和在地居民，將從田調研究出發，以過去台美軍事合作成立黑蝙蝠中隊的眷村生活為故事背景，希望研製出一部專屬新竹人記憶的文化劇目。

文化局指出，「天下雜誌」公布2019年幸福城市評比，竹市的經濟力與文教力名列非六都之首，市府希望將這份追求夢想的喜悅與熱誠分享給所有市民，故推出「I SEE THE DREAM 音樂劇系列」，以「I SEE」為理念，希望讓新竹人重新「看見」正在改變的演藝廳，「了解」表演藝術價值，接受藝術即生活。

「I SEE THE DREAM 音樂劇系列」由廣藝劇場、刺點創作工坊及躍演音樂劇團分別帶來三齣售票的原創音樂劇「何日君再來」、「再一次，夢想」、「麗晶卡拉OK的最後一夜」；新竹在地原創音樂劇「北斗星下的大煙囪」將於11月15日以讀劇座談形式辦理，採索票入場。

除了音樂劇演出，市府另結合竹塹社區大學以專案形式開設10堂創作工坊，從唱歌、跳舞、演戲等各方面提供民眾豐富的課程內容。