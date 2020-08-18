與單車美女Susu來場竹縣單車約會 即日起受理報名

單車旅遊正夯，新竹縣擁有多樣的山林美景，以及豐富的觀光資源，新竹縣政府結合特色產業市集，將在11月8日舉辦「來竹縣約會吧！單車約會PA」活動，從竹東生態公園出發，沿台三線騎乘，路線約30公里，當天也邀請單車美女網紅徐甘舒Susu領騎全程，歡迎全國車友到竹縣來場單車約會，賞山景、看稻浪、吃美食，體驗鄉間好風光。

縣長楊文科今天特地穿著車衣、騎著單車進入活動宣傳會現場，他表示，這次活動主打一段山巒與稻浪、自行車道與鐵路的戀愛對話，從竹東鎮生態公園出發，行經山城小鎮橫山，欣賞油羅溪畔金黃稻浪搖擺、感受浪漫風情的合興愛情車站，後經台3線轉跨芎林鄉鹿寮坑山，走訪段木香菇的故鄉，終點回到竹東鎮生態公園，現場設有產業市集、舞台表演、闖關活動等。

網紅Susu上周也親自試騎活動路線，到有愛情車站美名的合興車站遊玩，她表示，路上風景迷人，且路線好騎，相當適合做為此次活動路線。

交旅處指出，活動報名自即日起至10月16日或額滿為止，報名費每人300元，可獲活動紀念單車小帽、完騎證書、抽獎券、獎牌等，完騎獎牌是以合興車站為設計理，且每人另有價值200元點券，可在沿線的特約商家或終點站產業市集消費；有租車需求的民眾可在報名時預約，以自行車的性能價錢從350元至1100元不等。

交旅處長游志祥說，這次路線除了讓車友一覽竹縣山巒、稻浪美景，沿線設有5個休息站，為車友準備貼心補給，提供客家經典小吃菜包、麻糬，還有在地沙坑紅茶等，車友也可以在合興愛情車站寫張浪漫明信片，體驗竹縣魅力風情。