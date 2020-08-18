2100萬元裝修公教福利中心 苗栗勞工團體終於有「家」

苗栗縣政府稅務局旁公教福利中心閒置多年，縣府斥資2100萬元裝修，今天開工祈福，打造勞工團體聯合辦公廳舍，最快明年春節前，苗栗縣總工會、產業總工會、勞資關係協會，及勞工志願服務隊進駐，並提供職訓場地，嘉惠勞工朋友。

苗栗縣長徐耀昌去年7月指示勞動及青年發展處，盤點閒置場館，勞青處相中苗栗市民族路公教福利中心舊址，規畫2期工程約2100萬元裝設，徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、縣議員鄭碧玉、湯維岳、楊明燁、許津溶、徐筱菁、江村貴等人，今天上午開工祈福。

勞工團體聯合辦公廳舍2層樓地板面積330坪，規畫1樓辦公室、調解室，2樓職訓教室，勞青處長彭德俊說，勞工團體會址多次搬遷，並無固定會所，多年來爭取補助興建辦公廳舍無著，舊公教福利中心閒置，土地屬國有財產，地上物縣府所有，縣府編列預算分2期辦理。