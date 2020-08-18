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竹市城隍廟廣場啟用再造百年人本廟埕 嚴禁停車設攤

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市城隍廟廣場今天剪綵啟用，再造百年人本廟埕景觀，提供友善步行空間。記者黃瑞典／攝影
新竹市城隍廟廣場今天剪綵啟用，再造百年人本廟埕景觀，提供友善步行空間。記者黃瑞典／攝影

新竹城隍廟廣場環境大改造，今天剪綵啟用，以行人優先、視覺穿透廣場理念，再造百年人本廟埕景觀與空間，打造無障礙又寬闊的廟埕廣場，加上夜間燈照明、景觀水霧排水溝，龍鯉水池更重新引進活水，呈現嶄新氣象，廣場嚴禁停車及設攤，警方今起宣導兩周後，將嚴加取締。

市長林智堅說，都城隍廟是北台重要信仰中心，廣場過去的高低差，讓廟方辦大型活動格外不便，市府推動步行城市計畫，向中央爭取經費投入1700萬元改善廣場整體環境，其中的龍鯉雕像代表城市生生不息，特地保留意象，加入夜間燈光與霧氣，更添龍鯉景觀池美感。

都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，廣場啟用後，應設法防止違規停車及設攤，維持廣場的景觀及友善行人空間。

林智堅說，市府已針對城隍廟周邊的停車需求盤整，將在中山路畫設機車停車格，滿足停車需求，改善機車臨停亂象，也呼籲民眾配合，城隍廟廣場是新竹的門面與地標，過去人車不分、動線凌亂，希望藉此工程回歸以人為本的城隍廟廣場，打造安全又美觀的城市環境。

市府都發處指出，城隍廟廣場改善工程搭配百年城隍廟意象採磚造鋪面，進行步道整平、改善廣場地坪、強化夜間照明、再造水池景觀、廣場水霧、電箱遷移、機車停車區調整等，使城隍廟廣場不再是停滿機車的停車場，而是安全、舒適、無障礙、兼具美學的步行與觀光環境。

新竹市第1警分局指出，廣場嚴禁停車及設攤，今起為期兩周將派員在城隍廟廣場周邊加強勸導，勸導期過後將加強取締。

新竹市城隍廟廣場今天剪綵啟用，再造百年人本廟埕景觀，提供友善步行空間。記者黃瑞典／攝影
新竹市城隍廟廣場今天剪綵啟用，再造百年人本廟埕景觀，提供友善步行空間。記者黃瑞典／攝影
新竹市城隍廟廣場今天剪綵啟用，再造百年人本廟埕景觀，提供友善步行空間。記者黃瑞典／攝影
新竹市城隍廟廣場今天剪綵啟用，再造百年人本廟埕景觀，提供友善步行空間。記者黃瑞典／攝影
新竹市城隍廟廣場今天剪綵啟用，再造百年人本廟埕景觀，提供友善步行空間。記者黃瑞典／攝影
新竹市城隍廟廣場今天剪綵啟用，再造百年人本廟埕景觀，提供友善步行空間。記者黃瑞典／攝影
新竹市城隍廟廣場今天剪綵啟用，再造百年人本廟埕景觀，提供友善步行空間。記者黃瑞典／攝影
新竹市城隍廟廣場今天剪綵啟用，再造百年人本廟埕景觀，提供友善步行空間。記者黃瑞典／攝影

城隍廟 新竹 林智堅

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