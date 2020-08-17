桃園今成立人口及住宅普查處 11月將查訪8萬戶

行政院每十10年辦理1次的全國性人口及住宅普查，11月將上路，桃園市今天也成立「桃園市人口及住宅普查處」。市府表示，每名普查員都會配戴普查員證，並事先郵寄或親自遞送致受訪戶函，也可選擇上網填報。

桃園市政府主計處處長林世杰說，桃園總共80萬戶，這次抽查8萬戶，每一區都會有民眾被抽查。訪查對象為戶內的常住人口及住宅概況，蒐集常住人口基本特徵、家戶組成及住宅使用狀況等資料。全國將統一在11月8日至11月30日由普查員實地訪查，以利掌握人口發展的脈動。

林世杰解釋，很多建設需要視當地人口做規畫，如果用戶籍人口資料會失準，像雲林縣人口很多，但有許多民眾沒有居住在戶籍地址，而已搬到別處或到外縣市居住，導致資料有誤差。

近年來詐騙盛行，加上今年有疫情影響，11月1日起提供網路填報服務，除不必與普查員面對面查戶口外，還可參加抽百萬好禮活動，最高獎項有10萬元商品禮券。

林世杰表示，有民眾對人口及住宅普查有疑慮，擔心是否為詐騙手法，除區公所人員配戴證件外，還會有警察協助驗證公所人員的身分。他強調，普查員絕不會洩漏受查民眾資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要求受查民眾提供帳戶或存摺等資料，請民眾安心。