快訊

明德外役監獄受刑人連三榮脫逃 刑事局公布長相

桃園今成立人口及住宅普查處 11月將查訪8萬戶

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市今天成立「桃園市人口及住宅普查處」。市府表示，每名普查員都會配戴普查員證，並事先郵寄或親自遞送致受訪戶函，還可以上網填報。圖／桃園市政府提供
桃園市今天成立「桃園市人口及住宅普查處」。市府表示，每名普查員都會配戴普查員證，並事先郵寄或親自遞送致受訪戶函，還可以上網填報。圖／桃園市政府提供

行政院每十10年辦理1次的全國性人口及住宅普查，11月將上路，桃園市今天也成立「桃園市人口及住宅普查處」。市府表示，每名普查員都會配戴普查員證，並事先郵寄或親自遞送致受訪戶函，也可選擇上網填報。

桃園市政府主計處處長林世杰說，桃園總共80萬戶，這次抽查8萬戶，每一區都會有民眾被抽查。訪查對象為戶內的常住人口及住宅概況，蒐集常住人口基本特徵、家戶組成及住宅使用狀況等資料。全國將統一在11月8日至11月30日由普查員實地訪查，以利掌握人口發展的脈動。

林世杰解釋，很多建設需要視當地人口做規畫，如果用戶籍人口資料會失準，像雲林縣人口很多，但有許多民眾沒有居住在戶籍地址，而已搬到別處或到外縣市居住，導致資料有誤差。

近年來詐騙盛行，加上今年有疫情影響，11月1日起提供網路填報服務，除不必與普查員面對面查戶口外，還可參加抽百萬好禮活動，最高獎項有10萬元商品禮券。

林世杰表示，有民眾對人口及住宅普查有疑慮，擔心是否為詐騙手法，除區公所人員配戴證件外，還會有警察協助驗證公所人員的身分。他強調，普查員絕不會洩漏受查民眾資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要求受查民眾提供帳戶或存摺等資料，請民眾安心。

詐騙 行政院 警察

延伸閱讀

人口及住宅普查將開跑 普查員不洩漏個資不查無關資訊

每10年一次 嘉縣人口及住宅普查11月8日起開始

彰化10年一次人口普查11月展開 預估普查6萬戶

十年一次人口及住宅大普查 台南動員1316人次3周完成

相關新聞

桃市每年舉債100億十年將達上限 議員提創稅勿債留子孫

桃園市議會今天進行市長施政報告，不少議員直指統籌分配款及一般補助款不公平。桃園市議員舒翠玲表示，審計處評估，桃園常態性每...

今晚新竹送肉粽路線曝光 在地人不解：現在是在跟風嗎？

「送肉粽」是台灣民間的喪葬習俗活動，大部分在彰化沿海一帶舉行，包括鹿港、和美、福興等地，不過近年來卻逐漸有範圍擴大的趨勢。該儀式主要是請法師將輕生者的亡魂和煞氣送至海邊，但沿途因為會經過許多民宅及市區，所以一般都會請民眾盡量迴避。

疫情耽誤的天穿日 頭份市22日客語造句得好物

農曆正月20日天穿日全國客家日，今年受到新冠疫情影響，苗栗縣頭份市公所順延到8月22日下午4點到6點，在頭份市運動公園辦...

竹北今晚10點送煞儀式 網友PO文提醒引熱議

新竹縣竹北市今天晚間10點起有送煞儀式，沿途將行經東興路二段由369巷巷口，沿120線道(東興路)往六家方向，接台一線南...

竹縣加強查核市售醫用口罩 衛生局教民眾如何分辨

近期因多起外籍人士自台返國驗出染疫的確診案例，讓國內再次掀起醫用口罩搶購潮，卻也傳出有民眾買到不合格口罩，連鎖藥局被檢舉...

當環保稽查員的分身 竹市將設智慧水質感測器逾50處

行政院環境保護署今在新竹市辦理台灣智慧水聯網啟動儀式，公布台灣研發的「固定式、移動式、手持式」3項智慧水質感測器，能即時...

下班也可來癌篩 苗栗市衛生所今晚送完檢者米麵

苗栗市衛生所考量上班族的需求，推出夜間成人健康檢查及4癌篩，今天（17日）下午5點到晚上8點在衛生所，結合童綜合醫院辦理...

人口及住宅普查11月開跑 竹縣計訪查4萬戶

行政院主計總處每10年舉辦1次全國性人口及住宅普查，「新竹縣人口及住宅普查處」今天成立揭牌，縣長楊文科表示，將動員鄉鎮市...

10年1次人口普查 徐耀昌要求落實「3不2會」

詐騙案頻傳，民眾有如驚弓之鳥，今年10年1次人口及住宅普查工作增添難度，苗栗縣普查處今天在縣府第一辦公大樓揭牌成立，普查...

鄉親鄉情／以愛出發 邱靖傑返鄉開餐廳

36歲邱靖傑3年前返鄉，在苗栗縣頭屋鄉經營大型素食餐廳，推廣蔬食並帶動產業，最特別是以愛出發、用心感受的理念經營，捐贈救...

後龍衛生所 新建啟用

苗栗縣前年底打掉風吹就破損的「紙牌屋」後龍鎮衛生所，重建時結合醫療、預防注射及長照、營養示範中心等多功能，昨天熱鬧啟用新...

竹縣120國中小 全面電力盤點

新竹縣11所國中小獲補助8300萬元，進行電力系統改善，縣長楊文科指示縣內120所國中小含分校，全面進行電力盤點，預計一...

熱門新聞

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍台劇

今晚新竹送肉粽路線曝光 在地人不解：現在是在跟風嗎？

歷時13年台76線19線以西延伸工程今動工 估5年後通車　

台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 今晚2萬粉絲同歡

基隆中元祭鼠年主燈亮相 藝術家王傑：說大白話就是醜

桃市砸億元開發維護29款APP 5款不到1千人下載

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。