桃市每年舉債100億十年將達上限 議員提創稅勿債留子孫
桃園市議會今天進行市長施政報告，不少議員直指統籌分配款及一般補助款不公平。桃園市議員舒翠玲表示，審計處評估，桃園常態性每年舉債100億，10年就會達到舉債上限1千億，她提出創稅，要求市府想辦法彌補缺口，不要債留子孫。
桃園統籌分配款及一般補助款為六都最少，近期一直都是討論議題，市議員林俐玲指出，屏東縣出過很多政治人物，如蔡英文、蘇嘉全等，統籌分配款及一般補助款竟有230億，排名在六都之後，僅次於彰化成為第8名，支持爭取預算。
舒翠玲表示，光桃園5年內的建設，以上看1億元的來計算，前瞻計畫經費需695.8億，再加上促參案件如焚化爐、汙水下水道等，缺口就有500億，如不想辦法開源，捷運綠線及航空城都會沒經費建設，成空有口號的海市蜃樓。
舒翠玲說，她想了3種開源方式，桃市府做土石方資源堆置處理場、多辦理區段徵收、多設立基金借款。她話鋒一轉表示，若真以這種方式開源，桃園還剩什麼？光農地流失就會成全台第一，要求市府想辦法。
鄭文燦回應，統籌分配稅與一般補助款計算公式為103年的標準，對桃園市不公，這會期內結合三黨黨團幹部，拜訪行政院主計總處以及財政部，把桃園的主張說清楚，以台南補助標準來算，桃園這6年來是可以做到零負債，如以台北市的補助標準計算，盈餘將會到達1千億元。
至於議員提到桃園願景的建設恐成為海市蜃樓，鄭文燦回應，口水無法帶給桃園進步，他說，先前也有議員說綠線是假動工，但目前綠線已全線動工，該議員才改口說當時是提醒，他認為口水會過去、建設會留下，市民眼睛是雪亮的，知道誰在做事。
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