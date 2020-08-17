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雷擊釀家電故障 裝防突波插座拔電源可降損害

中央社 / 苗栗縣17日電

苗栗地區接連2天午後雷雨，頭份市一戶民宅疑因瞬間雷擊，電視、電動門、網路、監視器、保全系統主機等全都損壞，台電人員建議可裝設防突波插座，或拔掉插頭電源「避難」。

頭份市昨天傍晚下起雷陣雨，家住興隆路的李姓男子外出返家發現家中一陣跳電後，電視、電動鐵捲門、網路分享器、監視器主機、保全主機全都掛點，今天將慘況貼在臉書（Facebook）社團「我是頭份人」，詢問是否有其他人有類似情況，「還是只有我的住家電有問題？」。

電信、保全公司等維修人員指出，今天到李男家中查看，懷疑是雷擊所致，上午陸續接獲6、7戶通報維修，初判因為雷擊瞬間電流超過負荷，造成主機電路板故障。

李男住家有加裝避雷針，但仍受損。對此，台電苗栗區營業處電務副處長邱添榮表示，有可能避雷針導雷下來，住家的接地系統沒有非常好，瞬間巨大電流突波擴散，當突波超出電器所能承受範圍，就會造成設備損壞。

邱添榮指出，電視、電話、電腦等信號輸入多為弱電設備，防耐電壓等級本就比較低，也比較容易受損，建議家中可裝設防突波插座，或是當發現變天可能要打雷時，先將設備插頭拔掉，脫離與電源連接，以降低損害發生機率。

保全 台電

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