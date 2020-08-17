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疫情耽誤的天穿日 頭份市22日客語造句得好物
農曆正月20日天穿日全國客家日，今年受到新冠疫情影響，苗栗縣頭份市公所順延到8月22日下午4點到6點，在頭份市運動公園辦理「頭份愛玩客 夏日童樂會」，市長羅雪珠今天示範其中「客語造句得頭份好物」活動造勢，邀親子屆時一起來看表演、玩遊戲、拿禮物。
「頭份愛玩客 夏日童樂會」規畫「好玩的劇團」，帶來「人魚奇遇記」劇場表演，「客語造句得頭份好物」趣味活動，民眾抽題挑戰用客家話，講出在地農特產並造句，獎品包括蜂蜜醋、黑豆奶、黑豆醬油禮盒等。
羅雪珠、苗栗縣議員黎煥強、徐功凡等人今天示範「客語造句得頭份好物」遊戲炒熱氣氛，邀民眾參加8月22日頭份愛玩客 夏日童樂會」，羅雪珠說，今年天穿日受到疫情影響，活動延後辦理，延續天穿日環保及客家文化傳承意義，並行銷在地農產。
好玩的劇團演出「人魚奇遇記」，運用生動活潑的奇幻故事，讓孩童了解海洋汙染的可怕以及環保運動的重要性，結合趣味與教育意義，「客語造句得頭份好物」則鼓勵開口講客家話傳承母語，相關訊息可上頭份市公所網站，或電洽037-663038轉1503。
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