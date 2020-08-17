美學生活步道23樓高建案動工 徐耀昌認為商圈發展可期

苗栗縣政府都市計畫審議機制，建構「不只是人行道」美學生活步道政策的建案，其中的頭份市亞昕國際開發公司昕見築新建集合住宅案，今天動工，預計2023年完工。業者宣布捐助1樓約22坪店面，提供縣府規畫社會福利空間，公私協力創造多贏。

新見築集合住宅建案在頭份市公北三街、公園一街交叉路口處，屬竹南頭份鎮中央自辦市地重劃區範圍，規畫興建地上23層、地下5層，226戶的集合住宅及店舖，將是竹南頭份地區地標性建築。

苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、亞昕國際開發董事長姚連地等人，今天持鏟動土，焚香祈福工程平安順利。

徐耀昌表示，亞昕國際開發配合縣府都市設計審議機制，建案融入人行道整體規畫，通常隱藏在大樓的中庭景觀，外展到人行道，以「律動的音符」為主題，設計律動樂章、流線音符、躍動音波，及音樂樹舞台等6處互動式、生活化景觀，形塑街區。

此外，亞昕國際開發響應縣府營造建置的親子友善環境，釋出1戶面積約22.09坪的店鋪，縣府規畫親子館或托嬰中心，亞昕與縣府協力，打造社區內社會福利空間，及生態教育美學步道，提升居住生活品質。