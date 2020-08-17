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台灣智慧水聯網啟動 結合5G防治水污染

中央社 / 新竹市17日電

行政院環保署結合工研院、新竹市政府推動「台灣智慧水聯網」，運用5G資通訊、AI人工智慧技術，透過感測器進行即時觀測水質變化及分析，全天候防治水污染。

環保署、工研院與新竹市政府今天舉辦「台灣智慧水聯網」啟動儀式，宣告水質檢測從人工進入智慧感測時代，將帶動智能水質感測產業發展，打造環境科技治理產業鏈。

環保署副署長蔡鴻德致詞表示，環保署與工研院研發結合「智慧水質感測器」與「智慧水聯網」的感測系統，感測器包含手持式、移動式及固定式3款，運用5G通訊、AI技術及雲端系統，讓各縣市政府隨時掌握轄內水質變化，把關用水安全。

蔡鴻德說，感謝新竹市協助示範場域試驗，及各縣市環保局合作將智慧稽查落實於業務中，目前水質感測器在全台布建數已達150點，將持續與各縣市環保局合辦試驗計畫，達成智慧稽查、優化環境治理之目標。

新竹市副市長沈慧虹致詞表示，環保署與工研院研發智慧水質感測系統，在去年與新竹市合作布建水質感測器，完成22處建構水質感測網，透過智慧雲端系統讓市府能隨時掌握轄內水質變化、把關用水安全。

工研院副院長彭裕民表示，工研院研發的水質感測器，具有體積小、分析快速、高精確度、耐用性佳、操作簡單、設置費用低，且具無線數據傳輸與物聯網功能等特點，適用於大量布建，達到全面即時監控水質狀況之目的。

據工研院提供的新聞資料，透過智慧水聯網的建立，所有感測器數據將會整合到環保署IoT物聯網資料中心，建構台灣專屬的水資源大數據資料庫，進行智慧化管理，提供快速、準確的數據檢核，達到預警通報及智慧治理目標。

工研院指出，除了環境治理外，水質感測技術也能應用在水產養殖業、植物工廠及自來水、飲用水檢測等相關產業，將持續邀集業者投入水資源感測產業發展，運用智慧科技守護台灣水資源。

水質 環保署 新竹

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