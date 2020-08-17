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今晚新竹送肉粽路線曝光 在地人不解：現在是在跟風嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
「送肉粽」在彰化沿海地區盛行，為避免民眾對發生過不幸事情的地點，存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」道教科儀安民心。本報資料照片
「送肉粽」在彰化沿海地區盛行，為避免民眾對發生過不幸事情的地點，存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」道教科儀安民心。本報資料照片

「送肉粽」是台灣民間的喪葬習俗活動，大部分在彰化沿海一帶舉行，包括鹿港、和美、福興等地，不過近年來卻逐漸有範圍擴大的趨勢。該儀式主要是請法師將輕生者的亡魂和煞氣送至海邊，但沿途因為會經過許多民宅及市區，所以一般都會請民眾盡量迴避。

然而，有網友在臉書社團「新竹大小事」卻po出一張重要公告，正是送肉粽的除煞儀式，此po文一出，立即引發許多網友們不安與議論。公告上頭寫明時間為8月17日晚間22:00至23:30，地點於東興路二段367-1號沿369巷巷口出煞。

出煞法會舉辦的時候，請鄰近住戶及民眾緊閉家中門窗，並務必進行迴避，才不會沖煞。此外，出煞路線將由369巷巷口，沿120線道(東興路)往六家方向接台一線南下上68快速道路，至南寮港口附近送煞完成法會。

底下則有許多在地網友不滿，認為這個儀式真的是沒完沒了，區區一個煞能怎樣，人總是要不斷進步吧？「到底是在送怎樣的？」、「現在是在跟風嗎？」、「新竹人真的愈來愈無聊，越來越自私，只想到自己，不顧他人」、「之前明明沒有，現在硬要用」，還有人直言說改天要來請神來跟肉粽隊伍對沖，把煞氣沖到灰飛煙滅！

還有人認為根本是怪力亂神，整天在那邊製造社會恐慌，「以前彰化的民俗，搞到全國都follow是有事嗎？」、「新竹縣的煞送到新竹市來？是對還是不對？現在都在亂送的」，甚至不少當地居民質疑，為何頭前溪不能送，硬要送到南寮漁港？但也有人覺得，不信的當沒事就好，繼續正常過日子。

不過，po出這項公告的網友也有話要說，她表示，「我只是想告訴大家而已，因為我下班會經過，重點還在我家路口開始送。」有人則回她說「謝謝告知，這裡酸民特別多，大家都撿到槍，別放在心上」，也有人奉勸「不要鐵齒不信邪」，況且至少有公告出來，相信家屬也是好意提醒，信者則信，不信者就照樣走那條路線就好。

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新竹今晚要送肉粽，公告貼文一曝光引發地在居民熱議。圖擷自新竹大小事。
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