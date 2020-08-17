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竹縣加強查核市售醫用口罩 衛生局教民眾如何分辨

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣衛生局在上周、12日接獲民眾陳情，合康在竹北的分店仍可買到可疑醫療口罩，衛生局15日前往4家分店稽查。圖／新竹縣政府提供
新竹縣衛生局在上周、12日接獲民眾陳情，合康在竹北的分店仍可買到可疑醫療口罩，衛生局15日前往4家分店稽查。圖／新竹縣政府提供

近期因多起外籍人士自台返國驗出染疫的確診案例，讓國內再次掀起醫用口罩搶購潮，卻也傳出有民眾買到不合格口罩，連鎖藥局被檢舉販售的醫療口罩疑似來源不明等情形，新竹衛生局提醒民眾，選購醫用口罩一定要有完整包裝、標示、領有藥商執照的合格商家，切勿購買來路不明、路邊攤的醫用口罩。

新竹市的合康連鎖藥局日前涉嫌販售來路不明的口罩，遭新竹市衛生局重罰1百萬元，並要求業者自行下架回收，新竹縣衛生局在上周、12日接獲民眾陳情，合康在新竹縣竹北的分店仍可買到可疑醫療口罩，竹縣衛生局在15日前往4家分店稽查，並將8箱、共1萬8070片的可疑口罩已全面下架查封扣回。

為避免民眾買到來路不明的違法口罩，新竹縣衛生局即日起透過原有醫療器材稽查機制，加強查核市售醫用口罩是否符合相關規定，同時呼籲合法藥商，善盡產品把關職責，保護民眾使用安全，切勿販售來路不明之商品以免觸法。

竹縣衛生局指出，醫用口罩屬於醫療器材，必須要有醫療器材許可證字號，不論是本國製造或由外國輸入的醫療器材，都必須取得衛生福利部核發的醫療器材許可證，民眾可依口罩外包裝的字號至食藥署網站的「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢」系統網頁查詢相關資訊。而販賣醫療器材業者，必須先取得各縣市衛生局核發的販賣業藥商許可執照，民眾購買醫療器材時，應先認明店家持有前述執照。

另外，醫用口罩可經由網路、電視購物、以型錄販賣等通訊交易通路販售，衛生局也提醒民眾，若透過上述方式購買口罩，也要注意賣家是否有揭露諮詢專線、產品名稱、許可證字號、使用方法、藥商名稱、地址等。

衛生局 口罩 新竹

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