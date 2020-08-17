當環保稽查員的分身 竹市將設智慧水質感測器逾50處

行政院環境保護署今在新竹市辦理台灣智慧水聯網啟動儀式，公布台灣研發的「固定式、移動式、手持式」3項智慧水質感測器，能即時、全天候觀測全國水質。副市長沈慧虹說，竹市去年查獲未列管的兩家汙染工廠，有效斷絕汙染源，未來將依不同場域及需求，設置超過50處水質感測器，抓出排放廢水的元凶。

沈慧虹指出，去年竹市也參與環保署台灣智慧水聯網試辦計畫，成為感測器國家隊的一員，在淨水廠、河川水體、工廠據點排水處布建22處監測點，即時傳送數據到智慧水聯網平台，揪出4處異常前往稽查、也另外查獲2家未列管工廠，成效斐然。

環保局長江盛任表示，台灣智慧水聯網今啟動後，竹市未來至少布建50處智慧水質感測器，主要布建於客雅溪、三姓溪流、湳雅取水口、頭前溪流域與鹽水港溪，之後也將擴大於金城湖流域安裝移動式感測器，一旦偵測到水異常，環保局將第一時間前往現場稽查。

江盛任指出，智慧水質感測器有三種，有如稽查員的分身，其中，固定式感測器布置處，多為河川水體及工業區等事業廢水排放的熱點，可透過連續性檢測，觀察工廠排放廢水的模式；移動式感測器多布建於出海口，能追蹤污染工廠的源頭；手持式感測器是方便攜帶的儀器，是河川巡守隊的好夥伴，也能提供環境教育生態探索使用。

環保署副署長蔡鴻德今移交400台手持式智慧感測器給各縣市環保局水環境巡守隊，竹市由香山少年水環境巡守隊員代表接受，象徵水環境感測力向下扎根。蔡鴻德說，環保署與工研院特別研發結合智慧水質感測器與智慧水聯網的感測系統，測器包含手持式、移動式及固定式3款，結合5G通訊、AI技術及雲端系統，讓縣市政府能夠隨時掌握轄內水質變化，把關用水安全。