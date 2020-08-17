下班也可來癌篩 苗栗市衛生所今晚送完檢者米麵

苗栗市衛生所考量上班族的需求，推出夜間成人健康檢查及4癌篩，今天（17日）下午5點到晚上8點在衛生所，結合童綜合醫院辦理，完成抹片檢查送梧棲農會地瓜麵線，乳房攝影檢查送1.5公斤優質米，歡迎民眾踴躍參加。

苗栗市衛生所夜間健康篩檢，今天晚間第25場次，另外，與衛生福利部苗栗醫院、苗栗市公所等單位，8月22日在苗栗市中油紫園禮堂辦理篩檢活動，加值骨質密度檢測、中醫體質分型及推拿等服務，完成成人健檢或癌篩，送1公斤白米。

衛生所指出，國民健康署免費提供40到64歲民眾每3年1次，55歲以上原住民及65歲以上民眾，每年1次成人預防保健服務；45到69歲婦女、40到44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查；30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查；50歲至未滿75歲民眾每2年1次糞便潛血檢查；30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民每2年1次口腔黏膜檢查。