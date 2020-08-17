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人口及住宅普查11月開跑 竹縣計訪查4萬戶

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
行政院主計總處每10年舉辦1次全國性人口及住宅普查，「新竹縣人口及住宅普查處」今天成立揭牌。記者陳斯穎／攝影
行政院主計總處每10年舉辦1次全國性人口及住宅普查，「新竹縣人口及住宅普查處」今天成立揭牌。記者陳斯穎／攝影

行政院主計總處每10年舉辦1次全國性人口及住宅普查，「新竹縣人口及住宅普查處」今天成立揭牌，縣長楊文科表示，將動員鄉鎮市主計、民政、戶政、村里幹事及相關人員等約500名人力，預計訪查約4萬戶。

楊文科表示，竹縣所有設籍人口及常住人口均為普查對象，原民及人口較少區，如五峰鄉、尖石鄉、峨眉鄉全面普查，普查抽樣率約15%，實地訪查期間從11月8日起至11月30日止，網路填報可提早自11月1日起上網填報，受訪戶可透過手機、電腦或平板輕鬆上網申報，還可抽百萬好禮。

楊文科指出，竹縣近年人口快速成長，今年第一季人口淨遷入率2.53‰，為全國冠軍，本次透過普查，將可了解縣民遷徙的流動方向，常住人口分布概況及縣民就業就學情形，意義非凡，請全體縣民配合支持。

縣府主計處長黃文琦表示，普查員將遵循「3不+2會」原則，即普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問普查表以外的資料、普查員不會要民眾提供帳戶或存摺，以及普查員會佩戴普查員證、普查員會親自遞送致受訪戶函。

黃文琦強調，受訪戶所回答各項資料，除供整體統計分析外，將嚴予保密，不作其他用途，請縣民安心受訪。而近來詐騙案件層出不窮，被抽到受訪戶會收到鄉鎮市公所寄的受查戶函，民眾也可打165反詐騙專線，詢問村里長、鄉鎮公所民政課、縣府主計處與民政處，而外國人也需要普查，由移民署協助訪查。

新竹縣長楊文科（左）及縣府主計處長黃文琦（右）提醒民眾，普查員將遵循「3不+2會」原則。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科（左）及縣府主計處長黃文琦（右）提醒民眾，普查員將遵循「3不+2會」原則。記者陳斯穎／攝影

楊文科 詐騙 移民署

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