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浪漫台三線手作步道 苗栗古道新亮點

中央社 / 苗栗縣17日電

苗栗縣政府文化觀光局今天指出，配合浪漫台三線國家自然步道主軸線環境整備工程，以手作自然生態工法還原紙湖步道、鳴鳳古道以及法雲寺古道，預計10月完工，將成為新亮點。

文化觀光局長林彥甫表示，因應客家委員會倡導，串連自然生態、歷史文化、生活記憶、多元族群與產業鏈，特別爭取補助經費新台幣1150萬元，改善獅潭鄉百壽村紙湖步道、新店村鳴鳳古道以及法雲寺古道。

其中法雲寺古道木棧道，大約有140公尺嚴重損換，以手作工法穿插土木階梯、石階步道及木棧道來進行更換，減少較硬派的水泥工程材料，不同於以往步道工程，預期將更符合大自然色澤；鳴鳳古道及紙湖步道保存較為良好，以基本除草作業、倒木清除、路幅整飭及既有木作橋樑復舊整修為主。

林彥甫指出，3條步道皆緊鄰台三線，以自然生態工法還原步道樣貌，整合古道步道路徑，不但讓埋沒於山林的文化資產重見天日，也將增添在地觀光特色，吸引更多遊客前往，使步道資源能更有效運用，

文化觀光局指出，重建古道的以減少工程硬體設施設置、輕量化工程及人工手作方式，恢復山徑樣貌，融合於環境之古道風貌，4月開始動工，預計10月中旬完工，屆時也將成為苗栗浪漫台三線的新古道祕境。

台三線 觀光局 自然生態

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