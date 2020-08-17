10年1次人口普查 徐耀昌要求落實「3不2會」

詐騙案頻傳，民眾有如驚弓之鳥，今年10年1次人口及住宅普查工作增添難度，苗栗縣普查處今天在縣府第一辦公大樓揭牌成立，普查長、縣長徐耀昌要求普查員落實「3不1會」，取得民眾的信任，將普查工作做得盡善盡美。

縣府主計處指出指出，近「3不2會」，指普查員「不」會洩漏個人資料給任何人、「不」會詢問普查表以外的資料、「不」會要求提供帳戶或存摺，普查員「會」佩戴普查員證、「會」遞送「致受訪戶函」。

人口普查苗栗縣抽選約15％樣本、3萬9000多戶，分346個普查區，其中三灣、獅潭、西湖及泰安4鄉實施全面普查，今年11月8日至11月30日實地訪查，且除了過去的紙本填報外，11月1日起開放網路填報，透過網路填報還可抽好禮，最高獎10萬元禮卷。

普查動員行政人員、審查員、指導員及普查員500人，結果將提供人口及住宅重要統計，包括區域別常住人口分布及特性、家戶型態、長期照顧、使用語言、托育照顧、就學就業、居住狀況等資訊，可作為規畫軟硬體建設及研議相關政策參據，與全民福祉息息相關。