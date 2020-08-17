癌篩送3公斤白米 竹南鎮服務1187人次

苗栗縣竹南鎮中興商工活動中心昨天一場健康篩檢送好禮活動，星喬工程股份有限公司贊助，只要完成成人健康檢查或癌症篩檢者，可獲得3公斤白米，並加抽竹南鎮長方進興等特別禮，民眾踴躍捧場，一個上午服務1187人次。

國民健康署免費提供40到64歲民眾每3年1次，55歲以上原住民及65歲以上民眾，每年1次成人預防保健服務；45到69歲婦女、40到44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查；30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查；50歲至未滿75歲民眾每2年1次糞便潛血檢查；30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民每2年1次口腔黏膜檢查。

苗栗縣政府衛生局結合各大醫院辦理4癌及健康大型篩檢活動，去年共篩檢6萬2752人數，其中癌前病變1102人，確診人數190人，其中，竹南鎮去年共篩檢9926人次，癌前病變90人，確診癌症30人，竹南鎮衛生所與為恭紀念醫院、竹南鎮公所等單位，昨天上午在竹南鎮中興商工活動中心辦理健康篩檢送好禮活動，

篩檢活動包括成人健檢、4癌篩檢，提供65歲以上長者符合資格民眾，免費接種肺炎鏈球菌多醣體疫苗，及眼底鏡檢測、胸部X光、慢性疾病風險平台推廣等多項免費加值服務，完成成人健檢或癌症篩檢者，即可獲得3公斤白米，為恭統計共完成篩檢服務1187人次。