快訊

極端氣候配內戰...葉門「世界遺產」的文明崩毀

兩年檢舉糾紛上千件 蘇大媽一人對抗公務機關為「依法行政」

癌篩送3公斤白米 竹南鎮服務1187人次

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮中興商工活動中心昨天辦理健康篩檢送好禮活動，民眾相當踴躍。圖／為恭醫院提供
苗栗縣竹南鎮中興商工活動中心昨天辦理健康篩檢送好禮活動，民眾相當踴躍。圖／為恭醫院提供

苗栗縣竹南鎮中興商工活動中心昨天一場健康篩檢送好禮活動，星喬工程股份有限公司贊助，只要完成成人健康檢查或癌症篩檢者，可獲得3公斤白米，並加抽竹南鎮長方進興等特別禮，民眾踴躍捧場，一個上午服務1187人次。

國民健康署免費提供40到64歲民眾每3年1次，55歲以上原住民及65歲以上民眾，每年1次成人預防保健服務；45到69歲婦女、40到44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查；30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查；50歲至未滿75歲民眾每2年1次糞便潛血檢查；30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民每2年1次口腔黏膜檢查。

苗栗縣政府衛生局結合各大醫院辦理4癌及健康大型篩檢活動，去年共篩檢6萬2752人數，其中癌前病變1102人，確診人數190人，其中，竹南鎮去年共篩檢9926人次，癌前病變90人，確診癌症30人，竹南鎮衛生所與為恭紀念醫院、竹南鎮公所等單位，昨天上午在竹南鎮中興商工活動中心辦理健康篩檢送好禮活動，

篩檢活動包括成人健檢、4癌篩檢，提供65歲以上長者符合資格民眾，免費接種肺炎鏈球菌多醣體疫苗，及眼底鏡檢測、胸部X光、慢性疾病風險平台推廣等多項免費加值服務，完成成人健檢或癌症篩檢者，即可獲得3公斤白米，為恭統計共完成篩檢服務1187人次。

另，衛生福利部苗栗醫院、苗栗市公所、苗栗市衛生所主辦，8月22日在苗栗市中油紫園禮堂辦理篩檢活動，加值骨質密度檢測、中醫體質分型及推拿等服務，完成成人健檢或癌篩，送1公斤白米。

苗栗縣竹南鎮中興商工活動中心昨天辦理健康篩檢送好禮活動，民眾相當踴躍。圖／為恭醫院提供
苗栗縣竹南鎮中興商工活動中心昨天辦理健康篩檢送好禮活動，民眾相當踴躍。圖／為恭醫院提供

衛生所 癌症 健檢

延伸閱讀

為跑13秒捨建中 楊文杰留在竹南拚亞運

十幾億元建設同時進行 徐耀昌：苗栗市前景可期

全中運／全台最強國中生 楊文杰視教練蕭賜斌為偶像

幫獨居老人申請生命連線 苗栗樞紐站一站式服務搞定

相關新聞

鄉親鄉情／以愛出發 邱靖傑返鄉開餐廳

36歲邱靖傑3年前返鄉，在苗栗縣頭屋鄉經營大型素食餐廳，推廣蔬食並帶動產業，最特別是以愛出發、用心感受的理念經營，捐贈救...

後龍衛生所 新建啟用

苗栗縣前年底打掉風吹就破損的「紙牌屋」後龍鎮衛生所，重建時結合醫療、預防注射及長照、營養示範中心等多功能，昨天熱鬧啟用新...

竹縣120國中小 全面電力盤點

新竹縣11所國中小獲補助8300萬元，進行電力系統改善，縣長楊文科指示縣內120所國中小含分校，全面進行電力盤點，預計一...

桃園蚊子App 審計處促評估下架

桃園市政府各局處機關近年陸續建置29款App，功能取向不一，桃園市審計處查核，市府建置、擴充與推廣App經費累計破億元，...

減輕爸媽負擔 竹市增120個公幼名額

新竹市政府今年將增120個公幼名額，包括即將完工的三民國小附設幼兒園新增3班及實驗高中附設幼兒園新增1班，預估到112學...

獨家優惠引羨慕 桃園市民卡擬「網羅」非市民

桃園市民卡整合6大服務、31項智慧生活功能，發卡量持續攀升，累計發行164萬4279張，超過7成市民辦卡，使用次數破4億...

桃市低收、中低收 略增近1成

今年國內受疫情衝擊，弱勢急難家庭增加，桃園市7月底止列冊低收與中低收入戶比去年略增近1成，市府提供以工代賑協助自立脫貧，...

豬鼻子沙灘及桃版天空之鏡 竹圍漁港新夕陽美景點

桃園市竹圍漁港今天傍晚夕陽西下到天黑，市府舉辦2020漫步夕陽竹圍漁港音樂派對展開，觀旅局今年主打「豬鼻子沙灘」及「桃園...

百人插秧種希望 號召萬人連署反對台知開發

新竹縣政府積極推動台灣知識經濟旗艦園區（簡稱台知計畫或璞玉計畫），8月28日將再度闖關內政部都市計畫，反對開發的民眾發起...

桃園青埔人氣夯 機捷A19通橋、5G串球賽、購物娛樂

桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園機場捷運A19站（桃園體育園區站），了解展區與冠德環球（Global Mall）、國際棒球...

牽罟重現苑裡海邊 公所要爭取經費續辦體驗

苗栗縣苑裡鎮「再造灣麗･海洋願景」計畫，重現苑裡海邊久違近40年的牽罟，雖漁獲量不如理想，但參與的大人及小孩難得體驗，見...

桃園童軍大露營晚會 燦哥現身接受使命挑戰

桃園市政府青年事務局今天在粉團官網，公布市長鄭文燦日前參加桃園行義童軍大露營並接受挑戰影片，畫面中市長手腳略顯不協調，但...

熱門新聞

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

機車族注意！8月17日起台中車站大執法

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

台中爆鉛中毒案 歸功於行醫30年經驗局長與衛生局警覺

罕見「青蜂」再現台南東山 別以為是大頭蒼蠅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。