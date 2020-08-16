聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣120國中小 全面電力盤點

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹報導
新竹縣11所國中小獲教育部核定補助8300萬元進行電力系統改善，縣內國中小也全面進行電力盤點。 記者陳斯穎／攝影
新竹縣11所國中小獲教育部核定補助8300萬元進行電力系統改善，縣內國中小也全面進行電力盤點。 記者陳斯穎／攝影

新竹縣11所國中小獲補助8300萬元，進行電力系統改善，縣長楊文科指示縣內120所國中小含分校，全面進行電力盤點，預計一個月內完成評估報告，以利後續經費爭取。

縣府教育處表示，中央優先補助校舍屋齡在20年以上，且面臨電力設備老舊損壞、線路老舊、電力設備容量不足、配線凌亂、電力安全堪虞等情形學校，補助項目包含電力系統路線、配分電箱、變壓器、管線、線架的更新、改善配電場等相關費用。

新竹縣全縣共有3152間教室，為了盤點學校老舊電力系統，教育處7月20日及8月10日邀集各國中小總務主任召開說明會，從8月3日起，會同台電、電機技師、電器承裝業者、太陽能光電業者等組成盤點勘查小組，以一天5校的進度到校園盤點及勘查電力系統使用情形。

教育處指出，未來將依盤點結果進行校園電力的配置，重新安排電力管線、裝設太陽能板設備，減少因電力配線不當而引起的災害，也為校校裝冷氣的政策暖身。

另外，政府因應世界氣候變遷及高溫，教育部與農委會共同推動校園樹木盤點及植樹計畫，新竹縣指示縣內學校，將填寫學校植樹環境自我評量填報基礎資訊，方便後續安排專業人員到校評估校園植樹環境及需求，將以「小樹種起、適地適木、原生樹種」為原則植樹。

新竹 氣候變遷 教育部

延伸閱讀

為校校裝冷氣政策暖身 竹縣120所國中小電力盤點

清泉部落傳褐根病 竹縣砍病樹

教室裝設冷氣政策 南投縣盤點173所校園電力系統

竹縣議員補選 6人號次出爐

相關新聞

桃市低收、中低收 略增近1成

今年國內受疫情衝擊，弱勢急難家庭增加，桃園市7月底止列冊低收與中低收入戶比去年略增近1成，市府提供以工代賑協助自立脫貧，...

鄉親鄉情／以愛出發 邱靖傑返鄉開餐廳

36歲邱靖傑3年前返鄉，在苗栗縣頭屋鄉經營大型素食餐廳，推廣蔬食並帶動產業，最特別是以愛出發、用心感受的理念經營，捐贈救...

後龍衛生所 新建啟用

苗栗縣前年底打掉風吹就破損的「紙牌屋」後龍鎮衛生所，重建時結合醫療、預防注射及長照、營養示範中心等多功能，昨天熱鬧啟用新...

竹縣120國中小 全面電力盤點

新竹縣11所國中小獲補助8300萬元，進行電力系統改善，縣長楊文科指示縣內120所國中小含分校，全面進行電力盤點，預計一...

桃園蚊子App 審計處促評估下架

桃園市政府各局處機關近年陸續建置29款App，功能取向不一，桃園市審計處查核，市府建置、擴充與推廣App經費累計破億元，...

減輕爸媽負擔 竹市增120個公幼名額

新竹市政府今年將增120個公幼名額，包括即將完工的三民國小附設幼兒園新增3班及實驗高中附設幼兒園新增1班，預估到112學...

獨家優惠引羨慕 桃園市民卡擬「網羅」非市民

桃園市民卡整合6大服務、31項智慧生活功能，發卡量持續攀升，累計發行164萬4279張，超過7成市民辦卡，使用次數破4億...

豬鼻子沙灘及桃版天空之鏡 竹圍漁港新夕陽美景點

桃園市竹圍漁港今天傍晚夕陽西下到天黑，市府舉辦2020漫步夕陽竹圍漁港音樂派對展開，觀旅局今年主打「豬鼻子沙灘」及「桃園...

百人插秧種希望 號召萬人連署反對台知開發

新竹縣政府積極推動台灣知識經濟旗艦園區（簡稱台知計畫或璞玉計畫），8月28日將再度闖關內政部都市計畫，反對開發的民眾發起...

桃園青埔人氣夯 機捷A19通橋、5G串球賽、購物娛樂

桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園機場捷運A19站（桃園體育園區站），了解展區與冠德環球（Global Mall）、國際棒球...

牽罟重現苑裡海邊 公所要爭取經費續辦體驗

苗栗縣苑裡鎮「再造灣麗･海洋願景」計畫，重現苑裡海邊久違近40年的牽罟，雖漁獲量不如理想，但參與的大人及小孩難得體驗，見...

桃園童軍大露營晚會 燦哥現身接受使命挑戰

桃園市政府青年事務局今天在粉團官網，公布市長鄭文燦日前參加桃園行義童軍大露營並接受挑戰影片，畫面中市長手腳略顯不協調，但...

熱門新聞

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

台中爆鉛中毒案 歸功於行醫30年經驗局長與衛生局警覺

罕見「青蜂」再現台南東山 別以為是大頭蒼蠅

從互嗆不順眼到來電 樹德科大班對情侶返校園走紅毯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。