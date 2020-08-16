竹縣120國中小 全面電力盤點

新竹縣11所國中小獲補助8300萬元，進行電力系統改善，縣長楊文科指示縣內120所國中小含分校，全面進行電力盤點，預計一個月內完成評估報告，以利後續經費爭取。

縣府教育處表示，中央優先補助校舍屋齡在20年以上，且面臨電力設備老舊損壞、線路老舊、電力設備容量不足、配線凌亂、電力安全堪虞等情形學校，補助項目包含電力系統路線、配分電箱、變壓器、管線、線架的更新、改善配電場等相關費用。

新竹縣全縣共有3152間教室，為了盤點學校老舊電力系統，教育處7月20日及8月10日邀集各國中小總務主任召開說明會，從8月3日起，會同台電、電機技師、電器承裝業者、太陽能光電業者等組成盤點勘查小組，以一天5校的進度到校園盤點及勘查電力系統使用情形。

教育處指出，未來將依盤點結果進行校園電力的配置，重新安排電力管線、裝設太陽能板設備，減少因電力配線不當而引起的災害，也為校校裝冷氣的政策暖身。

另外，政府因應世界氣候變遷及高溫，教育部與農委會共同推動校園樹木盤點及植樹計畫，新竹縣指示縣內學校，將填寫學校植樹環境自我評量填報基礎資訊，方便後續安排專業人員到校評估校園植樹環境及需求，將以「小樹種起、適地適木、原生樹種」為原則植樹。