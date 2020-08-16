鄉親鄉情／以愛出發 邱靖傑返鄉開餐廳

聯合報 / 記者范榮達／苗栗報導
返鄉青年邱靖傑以愛出發、用心感受理念，在苗栗縣頭屋鄉經營大型素食餐廳。 記者范榮達／攝影
返鄉青年邱靖傑以愛出發、用心感受理念，在苗栗縣頭屋鄉經營大型素食餐廳。 記者范榮達／攝影

36歲邱靖傑3年前返鄉，在苗栗縣頭屋鄉經營大型素食餐廳，推廣蔬食並帶動產業，最特別是以愛出發、用心感受的理念經營，捐贈救護車做公益，辦愛心市集幫助弱勢，拋磚引玉期待世界更美好。

職業軍人出身的邱靖傑因母親的信仰及小孩胎裡素的關係，2012年開始吃素，5年前服役15年時，因為看到地球環境日益惡化，想推廣素食，放棄20年期滿可領終身俸，退伍投入台北市大型素食餐廳集團。因他是苗栗人，故鄉又是農業大縣，隨後回鄉開店，推廣素食及相關產業。

邱靖傑分析素食顧客，約略分宗教慈悲不殺生、愛身體健康素、愛地球環保素及愛護動物人士等，他們共同點都是「愛」，邱靖傑以此為經營理念，獲得素食餐廳創辦人朱曼玲及工作團隊的支持，10多人的團隊甚至有人還賣掉台北的房地，跟著來苗栗手作蔬食，成了另類苗栗新住民。

邱靖傑認為，餐桌上愛護動物的愛，可以用到人方面，去年捐贈縣府1輛福斯救護車，有次在路上目睹救護車載送傷病患到祖父母去世的醫院，他發自內心喜悅及感動，思及許多人將會因這輛救護車得救，他停下機車忍不住流淚。

近來國內各行各業受到新冠肺炎疫情衝擊，邱靖傑的素食餐廳生意也受到影響，他指出，第一線的餐廳都如此了，第二線的社會福利機構、團體勢必更慘，因此發起愛心市集，幫助創世、華山基金會及幼安教養院等，拋磚引玉獲得熱烈回響，說明社會處處有愛心與溫暖。

救護車 愛心

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