豬鼻子沙灘及桃版天空之鏡 竹圍漁港新夕陽美景點

桃園市竹圍漁港今天傍晚夕陽西下到天黑，市府舉辦2020漫步夕陽竹圍漁港音樂派對展開，觀旅局今年主打「豬鼻子沙灘」及「桃園版天空之鏡」網友新景點，市長鄭文燦與民眾體驗竹圍夕陽表示，市府拆除舊遊客服務中心、彩虹橋重新上漆、更換螺絲及吊索、上架場遷建、完成天幕廣場，讓竹圍漁港變身「桃園漁人碼頭」，成為夏日傍晚看夕陽去處。

大園區竹圍漁港為桃園2大漁港之一，市府分期改造下，竹圍漁港相繼完成彩虹橋上漆、天幕廣場多項建設，這次舉辦2020漫步夕陽竹圍漁港音樂派對，邀請音樂團體與民眾夕陽下聆聽音樂領略海風、夕陽之美。

鄭文燦表示，竹圍漁港海岸、夕陽很美，吹著涼爽海風欣賞台灣海峽，尤其在後疫情時期民眾走出戶外，桃園市府與桃園區漁會未來將會在竹圍漁港舉辦音樂會、市集活動，讓竹圍漁港成為年輕人遊玩好去處，未來航空城計畫完成，興建國一甲線連接國1到竹圍漁港，交通旅遊更方便。