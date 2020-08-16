桃市砸億元開發維護29款APP 5款不到1千人下載

桃園市政府各局處機關近年陸續建置29款APP，功能取向不一，桃園市審計處查核，市府建置、擴充與推廣APP經費累計破億元，但APP冷熱度差很大，航空噪音監測資訊、桃園文化資產導覽等5款APP下載次數不到1千，也有6款APP評等星數不到3顆星甚至無評等數據，猶如蚊子APP，要求權責機關檢討優化，並評估下架可行性。

審計處決算報告整理這29款APP的下載次數、評等星數，其中，下載前三名依序為桃園垃圾車21萬餘人、桃園市市民卡17萬餘人、iBUS_桃園17萬餘人，但評等星數加權後並不高，3款皆落在2至3顆星不等，評等星數最高的是桃園市虎頭山環境教育園區智慧導覽4.94，逼近5顆星滿分，下載次數5140次。

審計處審核認為，多達21款APP上架超過1年，但下載次數仍未達10萬次、評等星數也偏低，且其中12款迄未建立下架機制，由於後續仍有擴充、更新或維護支出，要求所屬機關檢討改善、適時優化功能介面，也要評估下架讓APP退場。

航空城噪音監測資訊APP迄今僅250人次下載，在29款APP中排名倒數，環保局回應，當時建置是希望依環境資訊公開精神，鼓勵民眾掌握航空噪音防制區監測數據，推測功能較有侷限性，不易吸引其他民眾下載，環保局將加強宣導，並滾動檢討。

市府文化局建置維護的桃園文化資產導覽、中壢馬祖新村等APP下載次數分別僅362、167次，副局長王麗娟說，中壢馬祖新村屬活動性質APP，會優先下架，文資導覽APP雖然功能設計創新，但取向較為小眾，民眾仍習慣先查詢旅遊景點，才會順遊周邊文化資產，也將評估下架，並將相關圖資一律整合至官網，方便民眾查詢使用。

為避免APP開發浮濫，桃園市政府訂有行動應用軟體（APP）發展及管理作業原則，主辦的資訊科技局強調，局處機關可先依14項原則評估是否真有開發需求，若市府開放資料（Open Data）就有相關資訊，鼓勵民間或有興趣業者加值開發，不一定要由政府執行，也能降低市府開發成本。