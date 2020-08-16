百人插秧種希望 號召萬人連署反對台知開發

新竹縣政府積極推動台灣知識經濟旗艦園區（簡稱台知計畫或璞玉計畫），8月28日將再度闖關內政部都市計畫，反對開發的民眾發起「救璞玉公民行動」，今天傍晚在竹北東海舉辦百人插秧守護璞玉活動，並高喊「萬人連署，反對徵收」、「百人插秧，守護璞玉」等口號。

「救璞玉公民行動」由近50個民間團體、百位意見領袖一同發起，發起人之一的清華大學人社院學士班助理教授李天健表示，台知開發計畫非常多不合理之處，也缺乏公益性和必要性，自6月底推動以來，獲得社會廣大迴響，已超過5000人加入連署，預計8月24日到內政部交送連署書籲求都委會否決台知計畫，守護這片美麗的璞玉良田，今天邀請大家來璞玉田撥下秧苗，代表種下對璞玉田的希望。

「救璞玉公民行動」指出，台知計畫若是通過，435公頃的優良農地、4000多戶的傳統客家農村聚落、大新竹地區推動「城鄉共好」最重要的基地，便將毀於一旦，也將重創大新竹地區的環境承載力。

新竹縣政府則表示，「台知園區」在2004年及2015年經行政院認定為國家重大建設計畫，2009年報內政部審議，迄今共歷經11次專案小組及2次大會審查，針對歷次會議所提審查意見，包括「區段徵收規模、農地資源、環境保育」等相關議題，縣府已遵照內政部都委會專案小組及相關審查歷次會議決議，針對此案的開發目的、公益性及必要性等詳為補充說明。