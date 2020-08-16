桃園青埔人氣夯 機捷A19通橋、5G串球賽、購物娛樂

桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園機場捷運A19站（桃園體育園區站），了解展區與冠德環球（Global Mall）、國際棒球場（樂天桃猿）之間的連通橋完成後的動線規畫，還出席「2020樂天桃猿辣酷甜主題趴」與球迷同歡。

鄭文燦表示，青埔已經是國內旅遊很夯的地方，其中「Global Mall桃園A19」將於明年4月完工，桃捷A19站的空橋將連結購物中心、桃園棒球場、亞洲矽谷創新中心、國際會議中心和世貿展覽館，實現新興都會移動模式，將生活、購物和娛樂串聯起來。

鄭文燦說，由樂天桃猿隊、Global Mall、樂天市場聯手合作的桃園A19「Beer Garden假日市集」，每逢樂天桃猿隊周末主場賽事即會快閃登場，今天的「辣酷甜趴」現場有戶外球賽轉播、25攤異國美食及啤酒攤位，非常熱鬧，將來市府也會將在此舉辦活動，希望大家喜歡來球場遊玩，另也歡迎市民使用三倍振興券，消費500元可以購買球場800元的入場券，相當優惠。

鄭文燦表示，市府將與樂天集團合作，於桃園國際棒球場推動5G示範區，將來可直接用手機線上觀看球賽影像成為全台灣最科技的球場，讓台灣的棒球文化傳遞世界。

桃捷公司董事長劉坤億表示，因應後疫情時期，桃捷公司推出下列優惠，包括搭捷運來A19站看棒球回程免費、「仲夏一日票」2人同行320元可以單日無限次搭乘、與新光影城合作兩張一日票加2張電影票只要700元，歡迎市民朋友搭乘機捷沿路遊玩。

這周假日登場的桃園A19假日市集以辣酷甜趴為主題，網羅超過25攤台、美、日、義等異國美食，更有桃園在地人氣餐車漢堡、窯烤披薩、碳烤肋排，宛如美食嘉年華。市集下午2點開始，聚集了許多球迷及家庭客嘗鮮，蝦蟹造型的「蝦。日子很瞎」雞蛋糕、牽絲起司創意口味「阿墨薄餅」等都引來排隊人潮，大家分享人氣美食坐在現場鋪設的草皮上享受休閒的午後，還有兒童復古彈珠台、動力沙雕，小朋友玩得樂開懷，度過活力充沛的周末午後。

今天包括桃捷公司董事長劉坤億、市府警察局中壢分局長劉印宮、中壢區長鄭詩鈿等人都陪同鄭文燦視察。