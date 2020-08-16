牽罟重現苑裡海邊 公所要爭取經費續辦體驗
苗栗縣苑裡鎮「再造灣麗･海洋願景」計畫，重現苑裡海邊久違近40年的牽罟，雖漁獲量不如理想，但參與的大人及小孩難得體驗，見證時代及海洋文化的變遷，全身溼透也開心，苑裡鎮長劉秋東將評估，爭取經費繼續辦理牽罟傳承。
苑裡鎮公所及鎮民代表會主辦的「再造灣麗･海洋願景」計畫活動，今年6月7日啟動，成立苑裡海洋文化推廣小組，中州科技大學團隊執行計畫，今天在苑裡濱海藝文中心發表成果，為苑裡海洋文化導覽團授證，並在苑港漁港南堤外海灘辦理「再現灣麗牽罟情」牽罟及淨灘活動。
「再造灣麗･海洋願景」進行5次淨灘活動，撿拾的垃圾與海漂廢棄物約近千公斤，其中又以繩索、漁網、保麗龍及寶特瓶居多，此外，期間海洋環境監測方面，苑裡海域海水溶氧量值6.83，pH值8.01，銅與汞項目都合格，水質都沒有問題。
壓軸的牽罟在苑港漁港南堤外海灘辦理，章魚等造型氣球飄揚，會場有如嘉年華會，苑裡鎮公所退休前主任秘書、文史工作者林坤山指出，牽罟是古早捕魚技術，有「繩旁分一份」的說法，講求合作，出力的人才能分漁獲，通苑區漁會1981年曾添置2張牽罟漁網供休閒用，200元報名費，分到10元漁獲，缺乏誘因後來沒有續辦。
主辦單位這次排除困難，辦理牽罟體驗活動，民眾都開心參與，劉秋東說，牽罟反應相當熱絡，大人、小孩志在參加體驗，不在漁獲量，鎮公所將爭取經費繼續辦理，此外，值得高興是淨灘的垃圾並沒有想像得多，顯示遊客及當地居民環保意識提高，重視海洋環境。
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