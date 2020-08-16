快訊

中職／連四季20轟 張志豪成中職史上第一人

抗戰勝利祕辛 日軍早在天皇宣布前與老蔣密談投降條件

牽罟重現苑裡海邊 公所要爭取經費續辦體驗

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮「再造灣麗･海洋願景」計畫今天辦理牽罟體驗，大人、小孩都開心，現場熱鬧滾滾。圖／中州科技大學提供
苗栗縣苑裡鎮「再造灣麗･海洋願景」計畫今天辦理牽罟體驗，大人、小孩都開心，現場熱鬧滾滾。圖／中州科技大學提供

苗栗縣苑裡鎮「再造灣麗･海洋願景」計畫，重現苑裡海邊久違近40年的牽罟，雖漁獲量不如理想，但參與的大人及小孩難得體驗，見證時代及海洋文化的變遷，全身溼透也開心，苑裡鎮長劉秋東將評估，爭取經費繼續辦理牽罟傳承。

苑裡鎮公所及鎮民代表會主辦的「再造灣麗･海洋願景」計畫活動，今年6月7日啟動，成立苑裡海洋文化推廣小組，中州科技大學團隊執行計畫，今天在苑裡濱海藝文中心發表成果，為苑裡海洋文化導覽團授證，並在苑港漁港南堤外海灘辦理「再現灣麗牽罟情」牽罟及淨灘活動。

「再造灣麗･海洋願景」進行5次淨灘活動，撿拾的垃圾與海漂廢棄物約近千公斤，其中又以繩索、漁網、保麗龍及寶特瓶居多，此外，期間海洋環境監測方面，苑裡海域海水溶氧量值6.83，pH值8.01，銅與汞項目都合格，水質都沒有問題。

壓軸的牽罟在苑港漁港南堤外海灘辦理，章魚等造型氣球飄揚，會場有如嘉年華會，苑裡鎮公所退休前主任秘書、文史工作者林坤山指出，牽罟是古早捕魚技術，有「繩旁分一份」的說法，講求合作，出力的人才能分漁獲，通苑區漁會1981年曾添置2張牽罟漁網供休閒用，200元報名費，分到10元漁獲，缺乏誘因後來沒有續辦。

主辦單位這次排除困難，辦理牽罟體驗活動，民眾都開心參與，劉秋東說，牽罟反應相當熱絡，大人、小孩志在參加體驗，不在漁獲量，鎮公所將爭取經費繼續辦理，此外，值得高興是淨灘的垃圾並沒有想像得多，顯示遊客及當地居民環保意識提高，重視海洋環境。

苗栗縣苑裡鎮「再造灣麗･海洋願景」計畫今天辦理牽罟體驗，大人、小孩都開心，現場熱鬧滾滾。圖／中州科技大學提供
苗栗縣苑裡鎮「再造灣麗･海洋願景」計畫今天辦理牽罟體驗，大人、小孩都開心，現場熱鬧滾滾。圖／中州科技大學提供
苗栗縣苑裡鎮「再造灣麗･海洋願景」計畫今天辦理牽罟體驗，大人、小孩都開心，現場熱鬧滾滾。圖／中州科技大學提供
苗栗縣苑裡鎮「再造灣麗･海洋願景」計畫今天辦理牽罟體驗，大人、小孩都開心，現場熱鬧滾滾。圖／中州科技大學提供

牽罟 願景 淨灘

延伸閱讀

影／國3苑裡北上路段大貨車翻覆 1死1傷

影／5.3公尺高農舍煙囪溜滑梯 苗栗苑裡親子公園備受期待

北中南區各1座 苗縣苑裡親子公園動土

影／苑裡140線山柑路段轎車撞路樹 2人重傷

相關新聞

疫情帶出新貧家庭 桃園低收與中低收入戶略增8%

今年受疫情衝擊，弱勢急難家庭增加，桃園市政府社會局7月底最新統計，列冊低收與中低收入戶1萬4872戶，比去年底略增8%，...

疫情重傷桃市大園商圈 三倍券收百萬商機有起色

桃園市大園國際商圈發展協會今天下午在大園仁宮，舉辦振興商圈商機親子同遊活動，今年疫情影響大園商圈消費重傷，政府振興三倍券...

打掉「紙牌屋」 重建啟用新綜合性後龍鎮衛生所大樓

苗栗縣前年底打掉風吹就破損的「紙牌屋」後龍鎮衛生所，斥資4516萬元重建，結合醫療、預防注射，及長照、營養示範中心等多功...

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

桃園市民卡整合6大服務、31項智慧生活功能，不受疫情影響，發卡量持續攀升，迄今累計發行164萬4279張，超過7成市民辦...

Tayniho桃原好棧開幕 鄭文燦：原住民族多元文化體驗

桃園市大溪區原住民族文化會館「Tayniho桃原好棧」今天開幕，市長鄭文燦指出，原住民族文化會館1樓後方原為閒置空間，市...

竹科生活圈／新竹生醫園區 命名費思量

新竹縣竹北市的新竹生物醫學園區占地38公頃，屬國家重大建設計畫，積極引進國際知名的生醫產業與研究單位，但在早期命名時一度...

清泉部落傳褐根病 竹縣砍病樹

新竹縣政府農業處發現五峰鄉清泉部落原住民族館周遭櫻花及龍柏有枯死情況，派員勘查發現疑似大範圍褐根病傳染，採樣送林業試驗所...

桃市防登革熱 頂樓容器孳生孑孓開罰6千

桃園市爆發本土登革熱疫情，未清積水容器衍生陽性孳生源將開罰，桃園區南門里1棟3層樓民宅屋內長年堆積大量垃圾、雜物，鄰居擔...

桃市原民 豐年祭改祈福會

桃園市原住民族人口達7萬7千人，每年辦聯合豐年祭等活動凝聚族人情感，今年因新冠肺炎疫情影響，市府決定延到明年舉辦，昨天改...

臨停警驅趕 桃園商家怨生意掉5成

桃園市警方7月起在桃園區龍安街等13個重點路段執行路暢專案，加強取締嚴重違停與並排停車，龍安街沿線商家林立，店家抱怨警方...

桃園交通違規檢舉 1到7月近40萬件

桃園市檢舉交通違規並無獎金，但檢舉案直線上升，今年1到7月逼近40萬件，4成2是檢舉違規停車，其中不乏檢舉達人檢舉了數千...

地方名人堂／劉興寬父女出書 分享醫管經驗

桃園市宏其婦幼醫院副院長劉興寬，有近40年醫院管理經驗，多年來持續參與其他診所、醫院草創或重整，引入或建議先進的管理方法...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。