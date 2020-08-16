桃園童軍大露營晚會 燦哥現身接受使命挑戰
桃園市政府青年事務局今天在粉團官網，公布市長鄭文燦日前參加桃園行義童軍大露營並接受挑戰影片，畫面中市長手腳略顯不協調，但還是願意配合跪姿、彎腰等動作散發開朗的氣息。邱亮威、郭俊佑等青年人看完影片後，「沒想到市長真的跪在那邊，真的很意外」、「中間跳舞那段明顯拍子跟不太上，有點好笑」，肯定市長的表現。
桃園市高中職校行義童軍聯盟由7校童軍團組成，這次和竹北高中童軍社在桃園北科高工啊愛（前國立桃園農工）辦大露營，吸引100多位童軍青年參與。
高中職行義童軍大露營8月1日晚上的營火晚會，邀請鄭文燦以社團新生身分到場參與，市長對「學長姐」的要求使命必達。活動側拍影片今天公布後，引來現場高中生和網友對市長當晚表現的熱議，有的指出「中間跳舞那段明顯拍子跟不太上，有點好笑」、「蛇舞那段感覺蹲不下去，不過看的出來市長已經盡力了，有展現出他的童軍精神」。
青年局長顏蔚慈說，一年一度的童軍大露營是學生非常期待的活動，這次市長蒞臨和活動中的賣力參與，不僅讓學生驚訝，也讓大露營增添了不一樣的回憶。完整市長童軍挑戰影片，請上桃園市政府青年事務局粉絲專頁。
參與童軍大露營學校的童軍團有北科附工「擎天嶺」、中壢家商「沁筑」、內壢高中「旮鎷」、永豐高中永豐童軍社、振聲高中「納豆」、治平高中「明駝」、新生醫專「峰雲」、竹北高中「風火海北涵綺」等童軍團。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言