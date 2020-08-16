快訊

中職／連四季20轟 張志豪成中職史上第一人

抗戰勝利祕辛 日軍早在天皇宣布前與老蔣密談投降條件

桃園童軍大露營晚會 燦哥現身接受使命挑戰

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦參加桃園高中職童軍大露營營火晚會，接受「學長姊」考題。圖／桃園市青年事務局提供
鄭文燦參加桃園高中職童軍大露營營火晚會，接受「學長姊」考題。圖／桃園市青年事務局提供

桃園市政府青年事務局今天在粉團官網，公布市長鄭文燦日前參加桃園行義童軍大露營並接受挑戰影片，畫面中市長手腳略顯不協調，但還是願意配合跪姿、彎腰等動作散發開朗的氣息。邱亮威、郭俊佑等青年人看完影片後，「沒想到市長真的跪在那邊，真的很意外」、「中間跳舞那段明顯拍子跟不太上，有點好笑」，肯定市長的表現。

桃園市高中職校行義童軍聯盟由7校童軍團組成，這次和竹北高中童軍社在桃園北科高工啊愛（前國立桃園農工）辦大露營，吸引100多位童軍青年參與。

高中職行義童軍大露營8月1日晚上的營火晚會，邀請鄭文燦以社團新生身分到場參與，市長對「學長姐」的要求使命必達。活動側拍影片今天公布後，引來現場高中生和網友對市長當晚表現的熱議，有的指出「中間跳舞那段明顯拍子跟不太上，有點好笑」、「蛇舞那段感覺蹲不下去，不過看的出來市長已經盡力了，有展現出他的童軍精神」。

青年局長顏蔚慈說，一年一度的童軍大露營是學生非常期待的活動，這次市長蒞臨和活動中的賣力參與，不僅讓學生驚訝，也讓大露營增添了不一樣的回憶。完整市長童軍挑戰影片，請上桃園市政府青年事務局粉絲專頁。

參與童軍大露營學校的童軍團有北科附工「擎天嶺」、中壢家商「沁筑」、內壢高中「旮鎷」、永豐高中永豐童軍社、振聲高中「納豆」、治平高中「明駝」、新生醫專「峰雲」、竹北高中「風火海北涵綺」等童軍團。

鄭文燦跟著青年童軍動作，雖被指一開始顯得不自然，但是投入的精神獲肯定。圖／桃園市青年事務局提供
鄭文燦跟著青年童軍動作，雖被指一開始顯得不自然，但是投入的精神獲肯定。圖／桃園市青年事務局提供

露營 青年 鄭文燦

延伸閱讀

疫情帶出新貧家庭 桃園低收與中低收入戶略增8%

罷韓不等於挺邁 鄭文燦：民意期待高雄有個新開始

Tayniho桃原好棧開幕 鄭文燦：原住民族多元文化體驗

桃市原民 豐年祭改祈福會

相關新聞

疫情帶出新貧家庭 桃園低收與中低收入戶略增8%

今年受疫情衝擊，弱勢急難家庭增加，桃園市政府社會局7月底最新統計，列冊低收與中低收入戶1萬4872戶，比去年底略增8%，...

疫情重傷桃市大園商圈 三倍券收百萬商機有起色

桃園市大園國際商圈發展協會今天下午在大園仁宮，舉辦振興商圈商機親子同遊活動，今年疫情影響大園商圈消費重傷，政府振興三倍券...

打掉「紙牌屋」 重建啟用新綜合性後龍鎮衛生所大樓

苗栗縣前年底打掉風吹就破損的「紙牌屋」後龍鎮衛生所，斥資4516萬元重建，結合醫療、預防注射，及長照、營養示範中心等多功...

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

桃園市民卡整合6大服務、31項智慧生活功能，不受疫情影響，發卡量持續攀升，迄今累計發行164萬4279張，超過7成市民辦...

Tayniho桃原好棧開幕 鄭文燦：原住民族多元文化體驗

桃園市大溪區原住民族文化會館「Tayniho桃原好棧」今天開幕，市長鄭文燦指出，原住民族文化會館1樓後方原為閒置空間，市...

竹科生活圈／新竹生醫園區 命名費思量

新竹縣竹北市的新竹生物醫學園區占地38公頃，屬國家重大建設計畫，積極引進國際知名的生醫產業與研究單位，但在早期命名時一度...

清泉部落傳褐根病 竹縣砍病樹

新竹縣政府農業處發現五峰鄉清泉部落原住民族館周遭櫻花及龍柏有枯死情況，派員勘查發現疑似大範圍褐根病傳染，採樣送林業試驗所...

桃市防登革熱 頂樓容器孳生孑孓開罰6千

桃園市爆發本土登革熱疫情，未清積水容器衍生陽性孳生源將開罰，桃園區南門里1棟3層樓民宅屋內長年堆積大量垃圾、雜物，鄰居擔...

桃市原民 豐年祭改祈福會

桃園市原住民族人口達7萬7千人，每年辦聯合豐年祭等活動凝聚族人情感，今年因新冠肺炎疫情影響，市府決定延到明年舉辦，昨天改...

臨停警驅趕 桃園商家怨生意掉5成

桃園市警方7月起在桃園區龍安街等13個重點路段執行路暢專案，加強取締嚴重違停與並排停車，龍安街沿線商家林立，店家抱怨警方...

桃園交通違規檢舉 1到7月近40萬件

桃園市檢舉交通違規並無獎金，但檢舉案直線上升，今年1到7月逼近40萬件，4成2是檢舉違規停車，其中不乏檢舉達人檢舉了數千...

地方名人堂／劉興寬父女出書 分享醫管經驗

桃園市宏其婦幼醫院副院長劉興寬，有近40年醫院管理經驗，多年來持續參與其他診所、醫院草創或重整，引入或建議先進的管理方法...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。