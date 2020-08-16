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疫情帶出新貧家庭 桃園低收與中低收入戶略增8%

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
今年受疫情衝擊，弱勢急難家庭增加，桃園市政府社會局7月底最新統計，列冊低收與中低收入戶1萬4872戶，比去年底略增8%。記者張裕珍／攝影
今年受疫情衝擊，弱勢急難家庭增加，桃園市政府社會局7月底最新統計，列冊低收與中低收入戶1萬4872戶，比去年底略增8%。記者張裕珍／攝影

今年受疫情衝擊，弱勢急難家庭增加，桃園市政府社會局7月底最新統計，列冊低收與中低收入戶1萬4872戶，比去年底略增8%，提供以工代賑協助自立脫貧，不過，今年社會局修正以工代賑實施要點，規定代賑金不得超過基本工資2萬3800元，引起部分以工代賑者反彈，市長鄭文燦強調，要點符合社會救助法規定，會柔性輔導受助者。

中央針對疫情致生活陷困的民眾，擴大發放急難紓困金1至3萬元，桃園市5至6月受理期間累計受理5萬8659案，申請通過率約7成7，核定6億餘元，各區公所社會課審查時也從中發掘出不少邊緣弱勢家戶協助取得福利身份，或替中低收入戶轉為低收戶。

市府社會局統計，去年12月底桃園低收入戶為9738戶，今年7月底統計低收入戶已破萬為1萬629戶，中低收入戶也有些微成長，去年12月4023戶，今年7月底為4243戶，低收與中低收入戶合計1萬4782戶，比去年底要多出8%，皆為疫情產生的新貧家庭。

為扶助低收入戶、中低收入戶自立，市府社會局向來提供以工代賑措施，進用弱勢民眾協助辦理社福、救助業務與環境清潔、送公文等。今年初修正實施要點，以社會救助法第8條為母法，規定代賑工每月代賑金不得超過基本工資，政府公告每月基本工資為月薪2萬3800元、時薪158元，換算每月若工作超過150小時，則應在年度內補休。

由於代賑金訂出天花板，造成部分代賑工反彈，抱怨過去每月工作200小時，薪資可拿到3萬元，但要點修正後，每月薪水頓時少了6、7千元，養家不易，生活更艱苦。

鄭文燦說，全台僅新北、高雄市代賑金超過基本工資2萬3800元，且員額不多，桃園與其他縣市皆以基本工資為基準或以下居多，市府修正要點符社會救助法規定，且以工代賑應以短期工作為主，已請相關單位柔性輔導代賑工轉職，幫助穩定長期就業。

低收入戶 基本工資 疫情

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