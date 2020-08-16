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疫情重傷大園商圈 三倍券收百萬商機有起色

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園區振興商圈商機活動中，由在地客家婦女表演舞蹈（見圖），鼓勵消費帶動商圈發展。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區振興商圈商機活動中，由在地客家婦女表演舞蹈（見圖），鼓勵消費帶動商圈發展。記者曾增勳／攝影

桃園市大園國際商圈發展協會今天下午在大園仁宮，舉辦振興商圈商機親子同遊活動，今年疫情影響大園商圈消費重傷，政府振興三倍券發放以來帶動消費， 大園商圈已收三倍券達百萬元、業績成長2成，刺激商圈活絡，副市長高安邦說，這項活動展現在地文化美食及廟宇文化特色熱鬧，希望帶動大園商圈的商機，繁榮在地經濟活絡。

經濟部中小企業處及桃園市政府補助經費下，大園國際商圈發展會舉辦這項親子活動，由后厝國小表演舞獅、鼓隊，新住民婦女帶來越南國服走秀等新住民表演，介紹新住民家鄉文化，客家、原住民婦女舞蹈等多項在地表演，結合在地美食、商圈消費抽獎，十分熱鬧。

市府經發局長郭裕信說，目前全市總共16處商圈，包括在地特色3處、區域生活圈8處及都會商圈5處，為繁榮地方商圈，中央改採直接專案補助模式，由商圈自行提案爭取，以市政府輔導中平商圈6 店家案，導入行動支付，幫助商圈店家改造，帶動消費振興經濟。

大園國際商圈發展協會理事長常明德表示，疫情影響下，大園商圈業績受到重傷，並在振興三倍圈推出後，該商圈配合在地、廟宇文化的美食、文化之旅吸引外來遊客消費，至今收到三倍券達百萬元，業績成長2成，又以零售、餐飲生意增加4成、3成最高，接著預定9月將將推出商品優惠券，提振消費、振興在地經濟。

桃園市大園區振興商圈商機活動，副市長高安邦（右二）主持商圈消費摸彩，鼓勵消費帶動商圈繁榮、業績成長。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區振興商圈商機活動，副市長高安邦（右二）主持商圈消費摸彩，鼓勵消費帶動商圈繁榮、業績成長。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區舉辦振興商圈商機活動，結合在地美食與廟宇文化，鼓勵消費帶動商圈繁榮、業績成長。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區舉辦振興商圈商機活動，結合在地美食與廟宇文化，鼓勵消費帶動商圈繁榮、業績成長。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區振興商圈商機活動中，由在地新住民婦女表演越南國服走秀（見圖），呈現新住民多元文化特色，鼓勵消費帶動商圈發展。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區振興商圈商機活動中，由在地新住民婦女表演越南國服走秀（見圖），呈現新住民多元文化特色，鼓勵消費帶動商圈發展。記者曾增勳／攝影

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