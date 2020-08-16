打掉「紙牌屋」 重建啟用新綜合性後龍鎮衛生所大樓

苗栗縣前年底打掉風吹就破損的「紙牌屋」後龍鎮衛生所，斥資4516萬元重建，結合醫療、預防注射，及長照、營養示範中心等多功能，國民健康署主任秘書王怡人、縣長徐耀昌等人今天熱鬧啟用新衛生所，後龍鎮長朱秋隆認為新衛生所非常、非常重要，也是鄉親福音。

後龍鎮原衛生所花費約4000萬元興建，2010年落成，不到5年不敵颱風，外牆整片被掀翻，徐耀昌今天在新大樓落成啟用典禮致詞，不諱言原衛生所有如紙牌屋，風吹就破損，縣府依行政機制追究責任。

縣府衛生局指出，後龍鎮原衛生所營造商、建築師疑有疏失，造成建築不堪風雨，發生鋼筋鏽蝕等毛病，衛生局打刑事、刑事訴訟，目前案由苗栗地方法院審理中，新衛生所設計及建材，特別考量地點濱海，克服海風強勁及雨水夾帶鹽分等問題。

新大樓獲前瞻基礎建設計畫補助3892萬元，縣府配合624萬元，5層樓建築總面積約400坪，衛生局長張蕊仙強調後龍鎮衛生所是符合趨勢及健康需求的綜合性衛生所，多功能規畫，其中，1樓醫療門診，及預防注射保健，3樓設置長照A級個案管理中心，及日間照護機構，4樓設烹飪教室，營養示範中還可以提供社區活動等。