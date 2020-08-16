限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

桃園市民卡整合6大服務、31項智慧生活功能，不受疫情影響，發卡量持續攀升，迄今累計發行164萬4279張，超過7成市民辦卡，使用次數破4億次，尤其市民卡全台特約商店逾1200家，卡友享有用餐、門票獨家優惠，知名連鎖餐廳麥當勞、添好運等都入列，讓外縣市民眾都欽羨不已，市府資科局正研議以認同卡形式，網羅非市民加入「桃園隊」。

桃園市民卡發行將滿5年累計破164萬張，包含實體卡、行動卡與聯名信用卡3種，今年雖碰上疫情，大家減少出入公共場所，但辦卡量並無顯著下滑，主因是疫情推洽公實名制鼓勵辦卡，6月觀旅局的500元電子旅遊券活動，限定桃園市民卡友才能參加抽獎，2到7月發卡10萬276張，跟去年同期10萬8742張差不多，發卡量持續穩定成長。

桃園市民卡號稱多卡合一、一卡多用，資科局觀察，交通票證、電子錢包與圖書借閱是最常用功能，另加強異業合作，今年陸續推麥當勞早餐優惠、共享幸福‧新意滿分、市民卡瘋電商、吃貨節等限定活動，又以共享幸福‧新意滿分的拉霸抽獎活動最夯，破5萬人使用。

桃園市民卡主題網站與App都有秀出最新特店優惠，合作店家遍布全台，涵蓋吃喝玩樂等好康，最新的「主力特店」有19家，如持市民卡到知名港式餐廳添好運桃園3家分店消費9折、漢來海港餐廳桃園店平日消費9折，和運租車則為平日7折、假日85折。

市府資科局主任秘書閻俊如說，桃園市民卡異業合作多元，與企業品牌互惠互利，效果不錯，由於發卡量逾164萬張，不乏知名企業主動洽談，像麥當勞9月底前推出早餐豬肉滿福堡買一送一的卡友優惠，自己消費時也遇過民眾忍不住問「要到哪辦卡？」