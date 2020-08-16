快訊

藍營防線盡失、柯選總統更難？高市長補選後的勢力消長

張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

Tayniho桃原好棧開幕 鄭文燦：原住民族多元文化體驗

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長參加Tayniho桃原好棧開幕，仔細參觀每件展出作品。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦市長參加Tayniho桃原好棧開幕，仔細參觀每件展出作品。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市大溪區原住民族文化會館「Tayniho桃原好棧」今天開幕，市長鄭文燦指出，原住民族文化會館1樓後方原為閒置空間，市府將其打造為「Tayniho桃原好棧」文創空間，規畫藝廊區、藝品區、輕食區、DIY體驗區及舞台區，提供生活飲食、工藝、樂舞、輕食等多元原民文化體驗，讓原民文化的推廣不僅有祭典與歌舞，還有工藝與文創元素，市府將來也會串聯大溪、角板山商圈共同行銷，帶動原民文化經濟與觀光發展。

鄭文燦出席開幕活動表示，桃原好棧今年以「與自然共生」為主軸，規畫「夏─溯源‧尋覓盛夏的萬花筒」，及「冬─再生‧復甦輪廓的新生機」兩季不同的主題場域，入口意象區及藝廊區則特別邀請原民藝術家林介文、部落編織耆老LABI、米路哈勇、瓦歷斯哈勇協同設計，呈現原民與自然和諧相處的智慧，也能透過沉浸式的體驗空間與原民文化的議題作品，帶領訪旅客以不同的角度認識原民文化。

桃原好棧舉辦原民議題展覽、原民特色工藝品及輕食販售、手作DIY及樂舞展演等多元活動，不僅有纖維工藝、陶器工藝、金屬工藝、琉璃珠工藝、複合媒材工藝等製作的特色文創商品，還有原民特色輕食，包括鹹食馬告（台灣原生山胡椒）、山豬肉漢堡、馬告麻辣豬肉醬飯、刺蔥鮪魚可頌、甜食小山芋頭酥和創意飲品馬告玫瑰蜜釀水果茶、紅藜啤酒等，民眾不用特別到部落，就能體驗豐富的原民文化。

鄭文燦說，桃園的原住民族文化會館經營得非常好，曾獲得原民會評鑑第一，市府升格後也不斷投入預算，更新會館的演藝廳及推動藝術家進駐，將來也會提升預算興建或更新原民設施，並發展原民會館為環教場所，讓學生體驗原民文化，也希望桃原好棧將來可作展覽、表演場地等多元功能使用。

原民局長林日龍表示，桃原好棧假日都會有原民特色歌舞表演、免費DIY手作體驗、原民服飾體驗等活動，歡迎市民朋友前往感受原民特色文化。最新活動資訊請上粉團Tayniho 桃原好棧 查閱。今日包括市議員王仙蓮、簡志偉、復興區代表會主席林玉花、新聞處副處長姚敦明、大溪區長陳嘉聰都出席活動。

Tayniho桃原好棧開幕，無論軟硬體都表現原住民族文化特色。圖／桃園市政府新聞處提供
Tayniho桃原好棧開幕，無論軟硬體都表現原住民族文化特色。圖／桃園市政府新聞處提供
山豬肉漢堡也是原住民族文創美食之一。圖／桃園市政府新聞處提供
山豬肉漢堡也是原住民族文創美食之一。圖／桃園市政府新聞處提供

原住民 鄭文燦

延伸閱讀

桃市原民 豐年祭改祈福會

足球／鄭文燦打造足球城市 購物中心也可以是親子球場

台鐵DT668蒸汽火車駛進桃園富岡 上千鐵道迷圍觀

影／桃市原住民豐年祭延期改辦聯合祈福 祈求瘟疫退散

相關新聞

Tayniho桃原好棧開幕 鄭文燦：原住民族多元文化體驗

桃園市大溪區原住民族文化會館「Tayniho桃原好棧」今天開幕，市長鄭文燦指出，原住民族文化會館1樓後方原為閒置空間，市...

竹科生活圈／新竹生醫園區 命名費思量

新竹縣竹北市的新竹生物醫學園區占地38公頃，屬國家重大建設計畫，積極引進國際知名的生醫產業與研究單位，但在早期命名時一度...

清泉部落傳褐根病 竹縣砍病樹

新竹縣政府農業處發現五峰鄉清泉部落原住民族館周遭櫻花及龍柏有枯死情況，派員勘查發現疑似大範圍褐根病傳染，採樣送林業試驗所...

桃市防登革熱 頂樓容器孳生孑孓開罰6千

桃園市爆發本土登革熱疫情，未清積水容器衍生陽性孳生源將開罰，桃園區南門里1棟3層樓民宅屋內長年堆積大量垃圾、雜物，鄰居擔...

桃市原民 豐年祭改祈福會

桃園市原住民族人口達7萬7千人，每年辦聯合豐年祭等活動凝聚族人情感，今年因新冠肺炎疫情影響，市府決定延到明年舉辦，昨天改...

臨停警驅趕 桃園商家怨生意掉5成

桃園市警方7月起在桃園區龍安街等13個重點路段執行路暢專案，加強取締嚴重違停與並排停車，龍安街沿線商家林立，店家抱怨警方...

桃園交通違規檢舉 1到7月近40萬件

桃園市檢舉交通違規並無獎金，但檢舉案直線上升，今年1到7月逼近40萬件，4成2是檢舉違規停車，其中不乏檢舉達人檢舉了數千...

地方名人堂／劉興寬父女出書 分享醫管經驗

桃園市宏其婦幼醫院副院長劉興寬，有近40年醫院管理經驗，多年來持續參與其他診所、醫院草創或重整，引入或建議先進的管理方法...

八德分局推刑警體驗營 「密室脫逃」找破案關鍵

桃園八德警分局今天舉行破案高手尖端刑警體驗營及小小警察體驗營，吸引200多名親子參與，刑警體驗營還巧思打造密室逃脫遊戲，...

蒸汽火車之王駛入富岡站 為鐵道藝術節揭序幕

首屆富岡鐵道節今天正市開幕，主辦單位安排有蒸汽火車之王之稱號的DT668號蒸汽機車頭，下午載著民眾從中壢出發駛入富岡火車...

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

桃園市爆發本土登革熱疫情，公告未清積水容器將開罰，桃園區南門里一處3層樓民宅，屋內長年堆積大量垃圾、雜物，垃圾滿到天花板...

桃園市住宅補貼受理破8千件 線上申辦抽200元超商禮券

桃園市住宅補貼4日受理申請，開辦迄今不到2周，總申請量已突破8321戶，其中最受歡迎的租金補貼也已7624戶提出申請，另...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

彰化縣王功漁火節開幕 今、明兩天萬份鮮蚵粥免費吃　

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

桃園警執行「路暢專案」 龍安街商家怨生意掉5成

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

台南面積最大星巴克 新市店開幕促銷高朋滿座現人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。