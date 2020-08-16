Tayniho桃原好棧開幕 鄭文燦：原住民族多元文化體驗

桃園市大溪區原住民族文化會館「Tayniho桃原好棧」今天開幕，市長鄭文燦指出，原住民族文化會館1樓後方原為閒置空間，市府將其打造為「Tayniho桃原好棧」文創空間，規畫藝廊區、藝品區、輕食區、DIY體驗區及舞台區，提供生活飲食、工藝、樂舞、輕食等多元原民文化體驗，讓原民文化的推廣不僅有祭典與歌舞，還有工藝與文創元素，市府將來也會串聯大溪、角板山商圈共同行銷，帶動原民文化經濟與觀光發展。

鄭文燦出席開幕活動表示，桃原好棧今年以「與自然共生」為主軸，規畫「夏─溯源‧尋覓盛夏的萬花筒」，及「冬─再生‧復甦輪廓的新生機」兩季不同的主題場域，入口意象區及藝廊區則特別邀請原民藝術家林介文、部落編織耆老LABI、米路哈勇、瓦歷斯哈勇協同設計，呈現原民與自然和諧相處的智慧，也能透過沉浸式的體驗空間與原民文化的議題作品，帶領訪旅客以不同的角度認識原民文化。

桃原好棧舉辦原民議題展覽、原民特色工藝品及輕食販售、手作DIY及樂舞展演等多元活動，不僅有纖維工藝、陶器工藝、金屬工藝、琉璃珠工藝、複合媒材工藝等製作的特色文創商品，還有原民特色輕食，包括鹹食馬告（台灣原生山胡椒）、山豬肉漢堡、馬告麻辣豬肉醬飯、刺蔥鮪魚可頌、甜食小山芋頭酥和創意飲品馬告玫瑰蜜釀水果茶、紅藜啤酒等，民眾不用特別到部落，就能體驗豐富的原民文化。

鄭文燦說，桃園的原住民族文化會館經營得非常好，曾獲得原民會評鑑第一，市府升格後也不斷投入預算，更新會館的演藝廳及推動藝術家進駐，將來也會提升預算興建或更新原民設施，並發展原民會館為環教場所，讓學生體驗原民文化，也希望桃原好棧將來可作展覽、表演場地等多元功能使用。