快訊

高雄市長補選出爐／哪區最挺新市長？38行政區得票解構

67萬票當選高雄市長 陳其邁高喊4優先：引擎已經發動

蒸汽火車之王駛入富岡站 為鐵道藝術節揭序幕

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
復古裝扮的演員們騎著雜貨車、抬著扁擔「賣雜細」，帶領民眾穿越時空重回1920年代。圖／文化局提供
復古裝扮的演員們騎著雜貨車、抬著扁擔「賣雜細」，帶領民眾穿越時空重回1920年代。圖／文化局提供

首屆富岡鐵道節今天正市開幕，主辦單位安排有蒸汽火車之王之稱號的DT668號蒸汽機車頭，下午載著民眾從中壢出發駛入富岡火車站，也吸引鐵道迷朝聖。台鐵局長張政源表示，富岡鐵道藝術節讓大家能夠更認識鐵道文化，為了今天的開幕，台鐵特別出動DT668蒸汽火車，這台火車有90年的歷史，被鐵道迷稱為蒸汽火車之王，坐起來仍非常平穩。

桃園市長鄭文燦今也搭乘DT668蒸汽老火車出席開幕式。富岡車站是在1929年設置，富岡老街則是在1920年代形成，這裡有車站、穀倉及市集，過去是楊梅、湖口及新屋的重要集散站，在2000年台北機廠將車輛基地遷移至富岡，成為亞洲最大的機廠，保留了許多老火車，讓老街與鐵道成為富岡的特色，兩年前市府在富岡舉辦地景藝術節，非常受歡迎，市府因此決定舉辦富岡鐵道藝術節。

車站周邊復刻1920年代市集與雜貨，8月16日下午也在伯公岡公園舉辦親子音樂會，尤其在22件藝術作品中，有許多也是運用鐵道的素材創作，形成一大特色，未來也會持續與台鐵局合作，使富岡成為一大觀光亮點，讓更多民眾可以前來體驗富岡老街的風華，也歡迎民眾搭火車來富岡小鎮進行綠色旅遊。

張政源表示，雖然富岡車站是小站，但具有獨特的歷史淵源與文化魅力，希望未來繼續與桃市府一起努力，共同推動地方創生與觀光。

2020富岡鐵道藝術節的更多資訊可上官網查詢：fugang-art.weebly.com。

客家趕集拉米車、黃包車、賣豆花攤等懷舊場景，呈現1929年富岡站前身伯公岡驛站。圖／文化局提供
客家趕集拉米車、黃包車、賣豆花攤等懷舊場景，呈現1929年富岡站前身伯公岡驛站。圖／文化局提供
主辦單位安排有蒸汽火車之王之稱號的DT668號蒸汽機車頭，下午載著民眾從中壢出發駛入富岡火車站，吸引鐵道迷朝聖。圖／文化局提供
主辦單位安排有蒸汽火車之王之稱號的DT668號蒸汽機車頭，下午載著民眾從中壢出發駛入富岡火車站，吸引鐵道迷朝聖。圖／文化局提供

鐵道迷 藝術節 台鐵

延伸閱讀

粉絲團被罵到翻紅不為所動 裝睡的台鐵局長真的叫不醒

台鐵DT668蒸汽火車駛進桃園富岡 上千鐵道迷圍觀

「蒸汽國王」駕到！富岡鐵道節 今重睹風采

蒸汽火車未關門行駛還PO粉專行銷？ 台鐵：僅內部調車

相關新聞

八德分局推刑警體驗營 「密室脫逃」找破案關鍵

桃園八德警分局今天舉行破案高手尖端刑警體驗營及小小警察體驗營，吸引200多名親子參與，刑警體驗營還巧思打造密室逃脫遊戲，...

蒸汽火車之王駛入富岡站 為鐵道藝術節揭序幕

首屆富岡鐵道節今天正市開幕，主辦單位安排有蒸汽火車之王之稱號的DT668號蒸汽機車頭，下午載著民眾從中壢出發駛入富岡火車...

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

桃園市爆發本土登革熱疫情，公告未清積水容器將開罰，桃園區南門里一處3層樓民宅，屋內長年堆積大量垃圾、雜物，垃圾滿到天花板...

桃園市住宅補貼受理破8千件 線上申辦抽200元超商禮券

桃園市住宅補貼4日受理申請，開辦迄今不到2周，總申請量已突破8321戶，其中最受歡迎的租金補貼也已7624戶提出申請，另...

桃園警執行「路暢專案」 龍安街商家怨生意掉5成

桃園警方為加強取締嚴重違停與並排停車，7月起在桃園區13個重點路段執行「路暢專案」，沿線商家林立的龍安街也被列入，但店家...

竹市金玻獎今天頒獎 22件獲獎作品即日起在玻工館展出

新竹市金玻獎今天由市長林智堅頒獎，近百件參賽作品共有22件獲獎，得獎作品即日起至9月6日在玻璃工藝博物館展出，還設計窯爐...

客發中心兩園區遊客突破1500萬人次 幸運兒出現在銅鑼

客委會客家文化發展中心所轄的台灣客家文化館、六堆客家文化園區今天遊客總數突破1500萬人次，來自苗栗市的林姓市民一家人成...

苗栗縣內易肇事路口 縣府工務處完成頭份等7處改善工程

苗栗縣政府工務處針對縣內各鄉鎮市的易肇事路口，最近完成頭份、通霄等7處路口增設號誌改善工程，工務處強調未來將持續針對縣內...

五峰原住民館周遭樹木染褐根病 緊急移除避免感染擴大

新竹縣府農業處近日發現五峰鄉清泉部落的原住民館周遭櫻花及龍柏有枯死情況，派員前往勘查竟發現疑似是大範圍褐根病傳染，採樣送...

影／桃市原住民豐年祭延期改辦聯合祈福 祈求瘟疫退散

桃園市原住民族人口達7萬7千人，僅次花蓮、台東縣，每年舉辦聯合豐年祭等活動，凝聚族人情感，今年因新冠肺炎疫情影響，市府決...

竹圍今明音樂派對 豬鼻子沙灘夕陽超美

「2020竹圍漁港音樂派對─漫步夕陽」今、明（15、16日）兩天在桃園市竹圍漁港天幕廣場登場，桃園市政府觀光旅遊局安排音...

縣庫進補！苗栗高鐵特定區11地標出 擬蓋五星級飯店

苗栗縣政府7年來標售23筆縣有地一再流標，但其中11筆在高鐵特定區及附近的土地，本月13日終於由麗寶集團以37億多元標下...

熱門新聞

彰化縣王功漁火節開幕 今、明兩天萬份鮮蚵粥免費吃　

慈濟在三義籌設中醫院 醫療園區10月初動土

台南面積最大星巴克 新市店開幕促銷高朋滿座現人潮

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

捷運萬大線施工出現坑洞 台北捷運局澄清：施工前就有

遊客湧入太魯閣水簾洞 雨衣亂掛成亂象太管處加強宣導

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。