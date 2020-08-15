蒸汽火車之王駛入富岡站 為鐵道藝術節揭序幕

首屆富岡鐵道節今天正市開幕，主辦單位安排有蒸汽火車之王之稱號的DT668號蒸汽機車頭，下午載著民眾從中壢出發駛入富岡火車站，也吸引鐵道迷朝聖。台鐵局長張政源表示，富岡鐵道藝術節讓大家能夠更認識鐵道文化，為了今天的開幕，台鐵特別出動DT668蒸汽火車，這台火車有90年的歷史，被鐵道迷稱為蒸汽火車之王，坐起來仍非常平穩。

桃園市長鄭文燦今也搭乘DT668蒸汽老火車出席開幕式。富岡車站是在1929年設置，富岡老街則是在1920年代形成，這裡有車站、穀倉及市集，過去是楊梅、湖口及新屋的重要集散站，在2000年台北機廠將車輛基地遷移至富岡，成為亞洲最大的機廠，保留了許多老火車，讓老街與鐵道成為富岡的特色，兩年前市府在富岡舉辦地景藝術節，非常受歡迎，市府因此決定舉辦富岡鐵道藝術節。

車站周邊復刻1920年代市集與雜貨，8月16日下午也在伯公岡公園舉辦親子音樂會，尤其在22件藝術作品中，有許多也是運用鐵道的素材創作，形成一大特色，未來也會持續與台鐵局合作，使富岡成為一大觀光亮點，讓更多民眾可以前來體驗富岡老街的風華，也歡迎民眾搭火車來富岡小鎮進行綠色旅遊。

張政源表示，雖然富岡車站是小站，但具有獨特的歷史淵源與文化魅力，希望未來繼續與桃市府一起努力，共同推動地方創生與觀光。