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竹科2期寶山基地公聽會 地主要求合理徵收價格

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹科2期公聽會上午在寶山鄉公所舉行，現場超過500名居民參與。記者巫鴻瑋／翻攝
竹科2期公聽會上午在寶山鄉公所舉行，現場超過500名居民參與。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹科學園區2期擴建計畫公聽會上午舉行，現場多位地主到場希望科管局提出合理的徵收補償價格，更表示徵收範圍有大片墓地，應與涉及徵收範圍的墓園後代子孫協議完善的遷葬計畫，否則暫不會同意擴建計畫；自救會表示，新竹縣府應派專人處理，同時進駐廠商也該提出回饋。

竹科2期擴建計畫預計徵收用地將達91公頃，土地所有權人涉及近600人，其中大崎墓園及雙溪公墓未來可能將有千座墓塚要被迫遷移，寶山鄉大崎村在地居民近200年的信仰中心保生宮也將遷建，居民充滿疑慮。

其中啟德機械起重工程公司的廠房因位在徵收計畫內，未來將被徵收超過萬坪土地，是此次單一徵收戶中最大面積，董事長胡漢龑說，徵收案是勢在必行，要求科管局加強溝通，公告明確徵收價格並儘快發放。

竹科管理局副局長陳淑珠出面回應，目前科管局已經與鄉公所協調，針對與地主之間的爭議，尤其大崎村百年墓園大崎墓園，將協調擇定雙溪公墓進行遷葬；新竹縣議員邱振瑋則認為計畫徵收範圍反覆，且涉及私權土地及公機關設施，應該先暫緩徵收計畫。

科管局則說，用地範圍變更是考量民眾意見，且經地質鑽探發現無法以工程方式改善，才會調整部分計畫範圍，目前細部計畫已交新竹縣政府，最快明年完成環評，後續則會進一步辦理、協調徵收程序。

新竹 自救會

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