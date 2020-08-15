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台鐵DT668蒸汽火車駛進桃園富岡 上千鐵道迷圍觀

中央社 / 桃園15日電
桃園市長鄭文燦。圖／聯合報系資料照片
桃園市長鄭文燦。圖／聯合報系資料照片

桃園市舉辦2020富岡鐵道藝術節台鐵局今天安排DT668蒸汽火車從中壢站行駛到富岡站，桃園市長鄭文燦也體驗搭乘，數千名鐵道迷在月台、鐵軌行經處圍觀，一睹蒸汽火車風采。

「2020富岡鐵道藝術節」昨天登場， 配合藝術節活動，台鐵局今天安排DT668蒸汽火車從中壢站行駛到富岡車站，僅有約120名預約旅客能搭乘。

台鐵局表示，DT668為民國30年由日本川崎車輛株式會社製造蒸汽機車，是台鐵最大型牽引力及噸位最重車型，有「蒸汽火車之王」之稱。

下午2時許，中壢車站就擠滿想一睹「蒸汽火車之王」的民眾，DT668蒸汽火車約2時8分入站，桃園市長鄭文燦在台鐵局長張政源等人陪同下，在鳴笛聲中進入第一節車廂體驗搭乘，沿途有不少民眾在鐵軌行經處觀賞、拍攝，甚至有鐵道迷自行駕車沿著鐵軌「追火車」，十分熱情。

DT668蒸汽火車約下午2時40分抵達富岡站，月台已擠滿圍觀民眾，不少人搶著和DT668的火車頭合影；台鐵局表示，截至今天下午4時，約有4000人進入富岡站一睹蒸汽火車風采。

台鐵局表示，DT668在民國70年左右退役後，僅有重要節日時刻才會現身，為了今天的活動，斥資約新台幣60萬元保養、熱機、維修等，今天活動結束後，已將DT668拉回台鐵富岡基地保存，期待下一次再亮相。

桃園市政府文化局表示，2020富岡鐵道藝術節將舉行至23日，活動期間共有22件藝術作品、7場表演音樂活動及11場主題活動。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，桃園市政府2年前在富岡舉行桃園地景藝術節，今年是首次辦理富岡鐵道藝術節，若成效良好，將規劃2年舉辦1次富岡鐵道藝術節，打造成富岡的傳統、桃園的新亮點。

鐵道迷 台鐵 藝術節

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