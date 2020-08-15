超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

桃園市爆發本土登革熱疫情，公告未清積水容器將開罰，桃園區南門里一處3層樓民宅，屋內長年堆積大量垃圾、雜物，垃圾滿到天花板，幾乎無路可走，鄰居更擔心該戶頂樓擺滿多個積水容器，恐加劇登革熱疫情。市府環保局近日開挖垃圾，防疫人員挺進頂樓清除積水容器，依法開罰6千元，鄰居直呼「終於解救了！」

這戶「垃圾屋」讓地方很頭痛，60歲左右的女屋主時常從外地撿來各式物品、垃圾堆放在住家、騎樓，有輪胎、發電機甚至瓦斯桶，經年累月越堆越誇張，鄰居屢次向政府單位陳情，多被以私人住宅為由拒絕處理。

鄰居雖曾找上市議員黃婉如陳情，但協助清理完不久，屋主又故態復萌繼續堆放。由於桃園最近爆發本土登革熱，鄰居發現頂樓陽台擺放多個積水容器，水色濁綠，恐是孳生孑孓的防疫破口，擔心再不清理，將讓疫情失控。

市府環保局會同衛生局等相關單位，13日起前往垃圾屋清除垃圾、積水容器，才打開一樓鐵門，垃圾雜物幾乎已被堆到快溢出門口。清潔人員徒手一件件搬運，驚見垃圾滿屋、臭氣熏天，「垃圾滿到天花板」的場景駭人，直呼「這到底要怎麼住人？」

由於垃圾量龐大，3層樓包括客廳、房間都堆滿雜物、垃圾，環境清潔稽查大隊從前天到今天，一連3天出動桃園中隊60人次、環保志工10人次，並配合抓斗車作業，陸續已清出約30公噸垃圾、雜物，但忙了3天還沒清完，下周還要繼續「奮鬥」。