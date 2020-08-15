桃園市住宅補貼受理破8千件 線上申辦抽200元超商禮券

桃園市住宅補貼4日受理申請，開辦迄今不到2周，總申請量已突破8321戶，其中最受歡迎的租金補貼也已7624戶提出申請，另受理購置住宅貸款利息補貼617戶、修繕住宅貸款利息補貼80戶，市府住宅發展處指出，受理截止日為31日，採臨櫃、郵寄與線上申請都行，鼓勵民眾多採用線上申請https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline，還可參加200元超商禮卷的抽獎活動。

由於今年租金補貼大幅放寬申請資格，只須在桃園市租賃房屋者皆可申辦，不受戶籍地限制，另也放寬家庭成員每人每月平均所得低於3萬8203元，申請人家庭成員均無自有住宅、每人平均動產低於22萬5000元等，果然吸引不少人申辦，比往年踴躍。

桃園市住宅發展處強調，無論去年曾申請通過還是今年要新申辦，都需要在申辦期間內提出申請，8月31日申辦結束後，市府會進行資料審核，最快於明年1月起每月核撥租金補貼共12個月，每月最高補貼4000元，單身青年則為每月最高補助3200元。

考量弱勢或行動不便者申辦租金補貼有困難，市府住宅發展處也提供到府收件服務，最近就幫家住中壢區的王姓老翁，他長年行動不便且為中度身心障礙者，住宅發展處人員協助教導如何填寫申請書及複印相關申請文件，也慰問王伯伯近況及生活起居。