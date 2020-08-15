桃園警執行「路暢專案」 龍安街商家怨生意掉5成

桃園警方為加強取締嚴重違停與並排停車，7月起在桃園區13個重點路段執行「路暢專案」，沿線商家林立的龍安街也被列入，但店家最近抱怨警方執勤不近人情，「車子停放黃線沒多久，就開始鳴笛驅趕」，不少客人臨停買東西吃，都嚇得跑光光，生意下滑4到5成。警方解釋，黃線臨停3分鐘，且人一定要在車上，會以勸導代替舉發。

桃園警分局路暢專案13個重點路段，包含火車站前（中正路、民權路、成功路、大同路組合區塊）、中正路（廣文街至三民路）、中正路（大興西路至同德11街）、中山路（ 中正路至中山北路）、中山路（中正路至自強路)、南平路（經國路至中埔一街）、龍安街、大興西路一段（經國路至中正路）、大興西路二段（中正路至正光路）、經國路（大興西路一段至天祥七街）、縣府路沿線、桃鶯路（大林路至大智路）與復興路（三民路至春日路）。

龍安街兩側店家、餐廳林立，是周邊住宅區居民覓食好去處，不過，最近警方路暢專案啟動，每天從早上8點到晚上8點，不時可見員警騎著警用機車穿梭巡視，只要一有發現車輛違規停放黃線、紅線區，就會立刻響起蜂鳴器警示驅離，不少民眾看見員警出現，擔心吃紅單，都立刻嚇得趕緊把車開走。

路暢專案雷厲風行，當地里長黃進仕就接到不少民眾抱怨，甚至有民眾誤以為是「里長叫警察來的」，讓他頗感無奈，黃說，民眾在紅線區違規停車，警方執勤驅離、開單理所當然，但店家埋怨即便是黃線臨時停車，員警也會立刻驅離，「才停一下子，就要求趕緊開走！」

黃說，店家向他反映，很多客人因此嚇到不敢買早餐，甚至早餐吃到一半，就匆匆放下筷子趕緊移車，一個多月下來，生意至少掉了4到5成，有店家乾脆貼出告示「請大家把愛車停到收費停車場」。他認為，黃線可供臨時停車使用，方便民眾臨停，也讓店家好做生意，但警方執行專案已造成地方困擾。

桃園警分局回應，路暢專案重點路段其一擇定龍安街，主因是這裡路幅狹小、店家林立，今年上半年檢舉違停、交通事故也有大幅攀升，以檢舉違停來說，受理件數就比去年上半年要多出1.8倍，考量車行順暢，保障用路人安全，才會加強取締違規停車。