竹市金玻獎今天頒獎 22件獲獎作品即日起在玻工館展出
新竹市金玻獎今天由市長林智堅頒獎，近百件參賽作品共有22件獲獎，得獎作品即日起至9月6日在玻璃工藝博物館展出，還設計窯爐通道讓參觀者體驗從矽砂到玻璃的過程，林智堅說，竹市很早發展玻璃產業，從生活容器到晶圓，產業脈動與玻璃息息相關，希望透過金玻獎讓玻璃業延續並注入新生命力。
林智堅說，早期玻璃帶給新竹市許多就業機會與耶誕燈王國的榮景，隨著時代演變，僅剩下部分大型玻璃業者，這幾年市府藉由藝文推廣、文化保存方式，讓玻璃工藝品加值，也透過金玻獎讓新竹的玻璃工藝重新被看見，接下來新竹市將迎接台灣設計展及台灣燈會，相信都會非常精彩。
市府文化局長黃竫蕙說，此次參賽作品近百件，經激烈決選後有22件作品獲獎，獎項分4個領域，包含專精於玻璃藝術與工藝面的單一媒材類、複合媒材類，玻璃與生活連結的工業設計類，擴大玻璃工藝與產業交流的文創設計工藝類，還有鼓勵青年創作的新秀獎。
文化局指出，得獎作品在玻工館展出，展間布置與光線設計十分用心，從原料到成品、延展到塑形、藝術到商業等，透過重新解構、工藝創作、個人編譯的手法，呈現各式玻璃工藝的意象，歡迎參觀，得將名單及展覽詳情可上文化局網站查詢。
獲獎的林瑤農說，身為玻璃界的一分子，從14歲開始做玻璃已44年了，玻璃對新竹來說非常重要，希望玻璃業能延續下去；得獎新秀代表鍾昀芳說，小時候看到玻璃淬鍊過程讓她非常憧憬，長大後也投入，她的作品使用碎裂的手機螢幕玻璃重新修補製成平安符，發現玻璃的永續與更多可能性。
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