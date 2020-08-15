客發中心兩園區遊客突破1500萬人次 幸運兒出現在銅鑼

客委會客家文化發展中心所轄的台灣客家文化館、六堆客家文化園區今天遊客總數突破1500萬人次，來自苗栗市的林姓市民一家人成為幸運兒，客發中心準備了7本客家繪本當作特別大禮相送，一家人出遊意外獲得驚喜。

客發中心六堆園區、銅鑼園區(台灣客家文化館)分別在2011年10月及2012年5月開園營運，4年多前兩大園區合計遊客人數突破800萬人次，2年前又突破1000萬人次，昨天園區人員下班時，遊客人數已逼近1500萬人次，客發中心特別準備迎接今天出現的幸運兒，但不確定會出現在六堆還是銅鑼。

林姓市民一家上午從苗栗市到台灣客家文化館參加活動，一家人意外成為第1500萬的幸運兒，台灣客家文化館準備了客發中心出版的7本客家繪本相送，包括「火旁龍迎新春」、「特別的禮物」、「阿婆的壓箱寶」、「熱鬧个收冬戲」、「六堆運動會的秘密」、「六堆奇航蓋生趣」及今年7月剛出版的「伯公您好神」，都適合親子一起閱讀了解客家故事，讓得獎的林家人驚喜不已。

客發中心指出，台灣客家文化館今年8月有2個新展，分別是透過與國際合作的全新展覽「川流不息」臺灣客家與日本國際展、「典藏客家」經典館藏常設展，還有為孩童客製的文化體驗活動「遊尞夏令營活動」；六堆客家文化園區露天夜間電影院放映「三寶神探」，8月29日還有「六堆300年慶典活動籌備委員會成立大會」，歡迎大家有空來尞、體驗客家文化。