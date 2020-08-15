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苗栗縣內易肇事路口 縣府工務處完成頭份等7處改善工程

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府工務處針對縣內7處易肇事路口，最近以增設行車管制號誌的方式改善完成，其中頭份4處、通霄2處、苑裡1處。圖／縣府提供
苗栗縣政府工務處針對縣內7處易肇事路口，最近以增設行車管制號誌的方式改善完成，其中頭份4處、通霄2處、苑裡1處。圖／縣府提供

苗栗縣政府工務處針對縣內各鄉鎮市的易肇事路口，最近完成頭份、通霄等7處路口增設號誌改善工程，工務處強調未來將持續針對縣內易肇事路口致力爭取中央補助經費辦理改善，打造良好交通環境。

縣府表示，縣內許多交通事故發生在未設置號誌的路口，因駕駛人行經此類路口時，普遍失去戒心以致車速過快，未於路口減速造成交通事故發生，且這些路口因無法區分幹道、支道，事故肇事責任認定也困難。

工務處指出，經各地縣議員、代表、里辦公處、鄉鎮市公所、警察單位及道安聯席會報等陳情，工務處今年至7月底已在上百處地點辦理會勘，各路口依主幹道道路型態、路口幾何條件、交通量及事故因素、碰撞型態等研議改善方式，除未能符合設置交通號誌的地點，必須另以其它可行交通工程設施改善外，為保障用路人路口安全，最近7處路口已透過增設號誌方式進行改善。

改善完成的路口，其中增設行車管制號誌有6處，分別是頭份市中正三路與中正三路136巷口、公園六街與公北三路口、公園五街與公北一路口、東民路與東民六街口、通霄鎮光復路與信義路口、光復路與中興路口，另外苑裡鎮新復三路與新復十八路口則增設特種閃光號誌。

縣府表示，這7處路口除增設交通號誌，並針對交通號誌進行時制優化、配合周邊路口實施號誌連鎖管制，補助經費辦理改善，提醒駕車民眾行經號誌化路口請確實遵循燈號行駛，如果路口號誌採閃紅、閃黃燈管制，請依循「道路交通安全規則」，行駛至路口須停讓或減速通行；如行駛於無號誌路口，主線車輛應減速通過，支道車輛請遵循現場標誌標線停車再開原則，切勿搶快闖越才是平安回家唯一的路。

苗栗縣政府工務處針對縣內7處易肇事路口，最近以增設行車管制號誌的方式改善完成，其中頭份4處、通霄2處、苑裡1處。圖／縣府提供
苗栗縣政府工務處針對縣內7處易肇事路口，最近以增設行車管制號誌的方式改善完成，其中頭份4處、通霄2處、苑裡1處。圖／縣府提供

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