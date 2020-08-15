五峰原住民館周遭樹木染褐根病 緊急移除避免感染擴大

新竹縣府農業處近日發現五峰鄉清泉部落的原住民館周遭櫻花及龍柏有枯死情況，派員前往勘查竟發現疑似是大範圍褐根病傳染，採樣送林業試驗所檢驗後確定，目前已緊急將病樹範圍內200平方公尺面積的所有樹木砍除，後續也將進一步防治病菌擴散。

褐根病有樹癌之稱，樹木一但染上褐根病會導致樹木根部變得脆弱、影響根部從土壤吸收水分的能力，進一步造成根部木質組織迅速腐朽，因而影響樹木站立地面的能力猶如「軟腳」一般，在風勢較大時就可能導致樹木抓地力不足而被吹倒，同時也會讓樹木迅速枯萎。

五峰鄉的原住民族館原為張學良故居，周遭原本就種植許多樹木，後改為展示賽夏族文化與歷史的場館，周遭除了原本種植的龍柏，也陸續新種櫻花等樹木，但近日卻被民眾發現陸續有樹木出現枯死的現象。

縣府農業處邀集五峰鄉公所及原住民族行政處派員前往會勘，發現的確有樹木出現枯死情形，且不止單一樹種，經採樣送驗行政院農業委員會林業試驗所，確定樹木是感染褐根病，必須立即進行病害防治才能阻止感染擴大。

目前相關單位已經原住民館周遭200平方公尺面積的樹木移除地上部，避免樹木隨時可能倒塌壓傷遊客的意外，遺留在地下的樹木染病根部，目前已向中央單位申請防治作業經費，除了將染病病株集中燒毀，同時要對該處地點進行土壤燻蒸消毒等防治措施。

縣長楊文科表示，新竹縣的原鄉地區有眾多的珍貴百年樹木，為加強防治褐根病，近日將安排原民處前往各登山步道了解現況，而除了原鄉地區，其他危害區域主要在校園，也會請教育處通知各校加強留意校園樹木，確認是否有患病徵兆。

縣府農業處也提醒，民眾應避免種植來路不明的土壤植栽，如有發現樹木出現樹冠稀疏、葉片黃萎及不正常大量落葉等異常情形，可上農委會林業實驗所的林木疫情鑑定與資訊網站（https://health.tfri.gov.tw/fhsnc/）瞭解診斷病因與防治之措施。