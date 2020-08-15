快訊

MLB／確診球隊+1 紅人也傳球員檢測呈陽性

雨彈來了！ 午後對流發展旺盛 10縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五峰原住民館周遭樹木染褐根病 緊急移除避免感染擴大

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
褐根病有樹癌之稱，會導致樹木根部腐朽、死亡。圖／縣府提供
褐根病有樹癌之稱，會導致樹木根部腐朽、死亡。圖／縣府提供

新竹縣府農業處近日發現五峰鄉清泉部落的原住民館周遭櫻花及龍柏有枯死情況，派員前往勘查竟發現疑似是大範圍褐根病傳染，採樣送林業試驗所檢驗後確定，目前已緊急將病樹範圍內200平方公尺面積的所有樹木砍除，後續也將進一步防治病菌擴散。

褐根病有樹癌之稱，樹木一但染上褐根病會導致樹木根部變得脆弱、影響根部從土壤吸收水分的能力，進一步造成根部木質組織迅速腐朽，因而影響樹木站立地面的能力猶如「軟腳」一般，在風勢較大時就可能導致樹木抓地力不足而被吹倒，同時也會讓樹木迅速枯萎。

五峰鄉的原住民族館原為張學良故居，周遭原本就種植許多樹木，後改為展示賽夏族文化與歷史的場館，周遭除了原本種植的龍柏，也陸續新種櫻花等樹木，但近日卻被民眾發現陸續有樹木出現枯死的現象。

縣府農業處邀集五峰鄉公所及原住民族行政處派員前往會勘，發現的確有樹木出現枯死情形，且不止單一樹種，經採樣送驗行政院農業委員會林業試驗所，確定樹木是感染褐根病，必須立即進行病害防治才能阻止感染擴大。

目前相關單位已經原住民館周遭200平方公尺面積的樹木移除地上部，避免樹木隨時可能倒塌壓傷遊客的意外，遺留在地下的樹木染病根部，目前已向中央單位申請防治作業經費，除了將染病病株集中燒毀，同時要對該處地點進行土壤燻蒸消毒等防治措施。

縣長楊文科表示，新竹縣的原鄉地區有眾多的珍貴百年樹木，為加強防治褐根病，近日將安排原民處前往各登山步道了解現況，而除了原鄉地區，其他危害區域主要在校園，也會請教育處通知各校加強留意校園樹木，確認是否有患病徵兆。

縣府農業處也提醒，民眾應避免種植來路不明的土壤植栽，如有發現樹木出現樹冠稀疏、葉片黃萎及不正常大量落葉等異常情形，可上農委會林業實驗所的林木疫情鑑定與資訊網站（https://health.tfri.gov.tw/fhsnc/）瞭解診斷病因與防治之措施。

原住民 新竹 櫻花

延伸閱讀

近年到考率56% 原民特考下月中舉行

原民青年領袖營隊 前進尖石鄉部落學料理

屏市大雨樹倒 都患褐根病

湊熱鬧也看門道！相約十月參加原住民豐年祭

相關新聞

苗栗縣內易肇事路口 縣府工務處完成頭份等7處改善工程

苗栗縣政府工務處針對縣內各鄉鎮市的易肇事路口，最近完成頭份、通霄等7處路口增設號誌改善工程，工務處強調未來將持續針對縣內...

五峰原住民館周遭樹木染褐根病 緊急移除避免感染擴大

新竹縣府農業處近日發現五峰鄉清泉部落的原住民館周遭櫻花及龍柏有枯死情況，派員前往勘查竟發現疑似是大範圍褐根病傳染，採樣送...

影／桃市原住民豐年祭延期改辦聯合祈福 祈求瘟疫退散

桃園市原住民族人口達7萬7千人，僅次花蓮、台東縣，每年舉辦聯合豐年祭等活動，凝聚族人情感，今年因新冠肺炎疫情影響，市府決...

竹圍今明音樂派對 豬鼻子沙灘夕陽超美

「2020竹圍漁港音樂派對─漫步夕陽」今、明（15、16日）兩天在桃園市竹圍漁港天幕廣場登場，桃園市政府觀光旅遊局安排音...

縣庫進補！苗栗高鐵特定區11地標出 擬蓋五星級飯店

苗栗縣政府7年來標售23筆縣有地一再流標，但其中11筆在高鐵特定區及附近的土地，本月13日終於由麗寶集團以37億多元標下...

苗栗縣招商破9千億 工商咖啡館開張

苗栗縣政府昨天在工商發展投資策進會開設工商咖啡館，宣示加強招商及服務，縣長徐耀昌宣布5年多來的招商突破9千億元，將持續營...

竹北稻米達人 20歲青農陳成禮奪冠 將代表參加全國賽

新竹縣府輔導農民稻米栽種品質及技術，昨天在竹北市農會舉辦稻米達人冠軍賽，20歲的青年農民陳成禮，從12名參賽者中脫穎而出...

竹市舊社國小夏日營隊 認識台灣好物

新竹市舊社國小為提供學生多元體驗，讓孩子暑期學習不間斷，舉辦1個月的夏日營隊，以台灣好物、光影的客家為主題，讓孩子在探索...

林口長庚設共融遊戲場 輪椅族也能安心玩

林口長庚紀念醫院迎合平權概念並打造兒童友善環境，斥資700萬元在兒童大樓B2戶外廣場打造戶外共融遊戲場，有共融鞦韆組、輪...

桃園Xpark開幕 帶動飯店住房率

桃園市觀光旅館住房率從1月6成4衰退到6月1成2，跌幅6都最大，市府觀光旅遊局說明，全市僅10家觀光旅館，因鄰近機場，以...

中籤率7.7%！桃園生活節抽出4.4萬名桃園夜市券幸運兒

2020桃園生活節今天起一連2天在桃園藝文一街、藝文二街登場，邀請滷味、美食、伴手禮、精釀啤酒、飲品、文創等6大類別、上...

桃市統籌分配稅款六都最低 府會龍頭將率議員北上陳情

桃園市今年度獲分配中央統籌分配稅款214.27億元、一般型補助款48.3億元，總計262.57億元，六都敬陪末座，市長鄭...

熱門新聞

台南宣布17日起進入8類場所須戴口罩 違者最少罰3千元

中籤率7.7%！桃園生活節抽出4.4萬名桃園夜市券幸運兒

高雄旗津露營區豪華營帳有冷氣 明天才試營運已全訂光

入園請注意 太魯閣錐麓古道9月起分階段封閉施工

台南溪北首座特色公園 首期明年4月完工

林右昌：R線市長會撐住 基隆客運R線恐停議員群起反對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。