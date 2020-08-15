慈濟在三義籌設中醫院 醫療園區10月初動土

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設中醫院，預計10月初動土。圖／慈濟慈善事業基金會提供
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設中醫院，預計10月初動土。圖／慈濟慈善事業基金會提供

慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設中醫院，10月初即將動土，規畫設有5個診療室及10床中醫住院病床，未來也將在同址申請長照據點，盼成為中醫醫養與長照結合的示範醫院，三義鄉長呂明忠對慈濟在地方開設醫院竭誠歡迎，認為除了提升在地醫療照護品質，也有助於三義增加就業人口及發展。

苗栗鄉親期盼慈濟到縣內開辦大型醫院已近30年，但因諸多因素一直未能如願，縣府多年前規畫爭取遠雄集團到後龍開闢醫療健康園區，不料全案最後也是「胎死腹中」。

醫濟基金會在三義籌設的中醫院地點在台13線公路、130縣道路口旁，占地約5000坪，早在20年前慈濟就已購置，但一直未能開發，過去曾充當大型活動臨時停車場、三義木雕藝術節活動場地。

苗栗縣衛生局指出，三義慈濟醫療園區的加強土地坡審去年11月間已獲核准，今年3月獲核發建照，7月間並獲衛福部同意設立慈濟中醫醫院，許可病床規模為急性一般病床10床，總樓地板面積3648平方公尺（不含停車場），慈濟原本預定8月間動土，因辦理建照執照變更設計，將延至10月初動土。

慈濟慈善事業基金會公布的醫療園區配置分為3大區塊，除醫院，還規畫有社區活動中心及日照中心、人文茶書院，醫院及三義共修處為3棟地下一層、地上三層的建築，樓地板3227坪，意象圖呈現完善的景觀，讓鄉親充滿期待。

三義慈濟醫療園區基地配置的規畫，包括醫院、社區活動中心及日照中心、人文茶書院3大區塊。圖／慈濟慈善事業基金會提供
三義慈濟醫療園區基地配置的規畫，包括醫院、社區活動中心及日照中心、人文茶書院3大區塊。圖／慈濟慈善事業基金會提供
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設中醫院，預計10月初動土。圖／慈濟慈善事業基金會提供
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設中醫院，預計10月初動土。圖／慈濟慈善事業基金會提供
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設中醫院，預計10月初動土。圖／慈濟慈善事業基金會提供
慈濟慈善事業基金會及慈濟醫療法人在苗栗縣三義鄉籌設中醫院，預計10月初動土。圖／慈濟慈善事業基金會提供

慈濟 中醫 長照 遠雄

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