快訊

黃金將臨「完美風暴」 瑞信看好明年金價直衝2,500美元

韓國瑜站台狠酸 讓陳其邁當行政院長「高雄買一送一」

2020桃園傳說青年電競聯賽 中壢國中隊伍奪冠

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市啟英高中今天舉辦2020桃園傳說青年聯賽。記者高宇震／攝影
桃園市啟英高中今天舉辦2020桃園傳說青年聯賽。記者高宇震／攝影

2020桃園傳說青年(電競)聯賽，由中華民國青少年電競運動育樂協會主辦，共30多組桃園市的國中隊伍參賽，經一周線上賽，今天在啟英高中舉行四強決賽，最終由中壢國中「國中也有職業夢」隊奪冠。賽前由啟英高中電競代表隊和電競職業隊伍One team進行表演賽，使台下觀眾驚呼連連。

經整個上午廝殺，比賽最終由中壢國中「國中也有職業夢」隊奪冠，獲得6千元獎金，新興國中小「拜託不要只贏一場」隊獲亞軍，中興國中「SL team」隊獲季軍。

啟英高中表示，希望藉由比賽鼓勵年輕學子在讀書之餘亦能多元自我學習發展。比賽還邀請到電競主播Raby擔任主持人，主播林阿罵(Armor)及賽評米克(Vic)至現場為賽事解說，整場比賽由啟英高中電影電視科展現燈光與影音效果、電子商務科進行賽事轉播內容、資料處理科負責現場行銷布置，共同執行賽事。

比賽最終由中壢國中「國中也有職業夢」隊奪冠，獲得6千元獎金，新興國中小「拜託不要只贏一場」隊獲亞軍；中興國中「SL team」隊獲季軍。圖／啟英高中提供
比賽最終由中壢國中「國中也有職業夢」隊奪冠，獲得6千元獎金，新興國中小「拜託不要只贏一場」隊獲亞軍；中興國中「SL team」隊獲季軍。圖／啟英高中提供

主播 青年 電影

延伸閱讀

竹圍漁港周末音樂會 欣賞豬鼻子沙灘、桃園版天空之鏡

技嘉Q2獲利季增71.1% EPS 1.84元

飯店歇業、改裝 桃園觀光旅館住房率6月慘跌至1成1

深耕桃竹 農業金庫輔導人員桃園辦公室揭牌

相關新聞

中籤率7.7%！桃園生活節抽出4.4萬名桃園夜市券幸運兒

2020桃園生活節今天起一連2天在桃園藝文一街、藝文二街登場，邀請滷味、美食、伴手禮、精釀啤酒、飲品、文創等6大類別、上...

桃市統籌分配稅款六都最低 府會龍頭將率議員北上陳情

桃園市今年度獲分配中央統籌分配稅款214.27億元、一般型補助款48.3億元，總計262.57億元，六都敬陪末座，市長鄭...

竹圍漁港周末音樂會 欣賞豬鼻子沙灘、桃園版天空之鏡

「2020竹圍漁港音樂派對 漫步夕陽」8月15、16日在桃園市竹圍漁港天幕廣場登場，桃園市觀光旅遊局安排音樂會，邀請多個...

桃園Xpark日湧近萬人 帶動周邊旅宿住房

桃園青埔八景島水族館Xpark成桃園觀光新亮點，平假日場次幾乎都預定完售，新開幕的和逸飯店住房率高達9成，也帶來外溢效應...

注意！桃園1萬500戶 16日減壓供水8小時

台灣自來水股份有限公司為辦理變電站系統切離工程，預計後天（16日）早上6點起至下午2點，為期8小時進行施工，桃園、龜山區...

竹北稻米冠軍出爐 20歲青農陳成禮將代表出戰全國賽

新竹縣府輔導在地農民稻米栽種品質及技術，今年分別在竹東、新埔及竹北進行鄉鎮賽稻米品質評鑑，今天上午舉行竹北市鄉鎮賽好米組...

影／麗寶37億標苗栗高鐵土地 徐耀昌：將設五星級飯店

流標高達31次的苗栗高鐵特定區縣有地，昨天終於以37億多元標出11筆，對財政窘迫的苗栗縣政府可說是一場及時雨，縣府困窘的...

心肌梗塞發生率快速上升 台南致力推AED安心場所

近年國人心肌梗塞發生率快速上升，患者也有年輕化趨勢，根據衛福部統計，去年國人十大死因排序第二名為心臟疾病，有超過半數以上...

記得儲水！桃園平鎮楊梅明停水15小時 近3000戶受影響

自來水公司將處理「桃園-新竹備援管線工程」，預計從明天8月15日早上9時至晚上24時止，停水15小時施工，桃園市經濟發展...

影／7年來流標31次 苗栗高鐵站縣有地終於標出11筆

苗栗縣政府標售高鐵特定區公有地，但流標高達31次，昨天終於順利標出其中11筆土地，標售金額達到37億1633萬元，苗栗縣...

八德大和非營利幼園動土 明年招生

桃園市升格直轄市後人口大幅成長，為滿足學齡前兒童就學需求，桃園市府積極推動大型公幼布建計畫，大和非營利幼兒園新建工程昨天...

鄉親鄉情／大溪社頭文化 見證地方信仰

桃園市大溪區「社頭」不同於一般陣頭，是特有的地方團體組織，按職業類別、區域等特性結合，因與宮廟淵源深厚又熱心參與廟會重大...

熱門新聞

影／麗寶37億標苗栗高鐵土地 徐耀昌：將設五星級飯店

中科院近日在東部海域試射「無限高」飛彈

台南宣布17日起進入8類場所須戴口罩 違者最少罰3千元

菁英國際爆違規班舍！限改未過罰10萬　最重將廢立案

神不知鬼不覺「路名被改」？台南區道調整276項已公告

台南溪北首座特色公園 首期明年4月完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。