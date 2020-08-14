2020桃園傳說青年電競聯賽 中壢國中隊伍奪冠

2020桃園傳說青年(電競)聯賽，由中華民國青少年電競運動育樂協會主辦，共30多組桃園市的國中隊伍參賽，經一周線上賽，今天在啟英高中舉行四強決賽，最終由中壢國中「國中也有職業夢」隊奪冠。賽前由啟英高中電競代表隊和電競職業隊伍One team進行表演賽，使台下觀眾驚呼連連。

經整個上午廝殺，比賽最終由中壢國中「國中也有職業夢」隊奪冠，獲得6千元獎金，新興國中小「拜託不要只贏一場」隊獲亞軍，中興國中「SL team」隊獲季軍。