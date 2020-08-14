中籤率7.7%！桃園生活節抽出4.4萬名桃園夜市券幸運兒

2020桃園生活節今天起一連2天在桃園藝文一街、藝文二街登場，邀請滷味、美食、伴手禮、精釀啤酒、飲品、文創等6大類別、上百家業者擺攤展售，今晚開幕活動，市府經發局長郭裕信也抽出桃園夜市券第2波幸運兒，總計56萬8014人完成登記，抽出4萬4千人，中籤率僅7.7%，明天起發送簡訊並開放線上查詢，沒抽到桃園夜市券也沒關係，11月8日前參加桃園生活節系列活動，消費滿額可抽現金，最大獎是汽車。

2020桃園生活節主題活動「LookMe滷客迷」周末登場，考量今年受疫情衝擊，市府經發局將活動攤位租金減半，吸引百家業者共襄盛舉，聯合展售，各家業者也紛紛祭出限時限量買一送一或5折不同回饋，經發局也加碼抽出萬元現金抵用券，民眾消費滿300或500元，每天將抽出飯店住宿券、50吋電視及送出振興刮刮樂20萬現金券等。

今天舞台表演活動也安排知名天籟美聲團體精采演出，包含Sirens藍色警報、DNA ROCK BAND、貝可小姐、蜜可麥樂團等，還有DIY親子互動手作體驗、趣味競技遊戲，市府經發局說，只要有參加都可以獲得精美禮物，歡迎大家來同樂搶好康。

受矚目的桃園夜市券抽獎也在今晚進行，郭裕信抽出4萬4千名幸運兒，15日至19日開放中籤者上活動網站預約領取時間及地點，22日至30日下午4時至晚間9時到夜市兌領，桃園夜市券活動網站可上https://taoyuanyespon.tycg.gov.tw/more.html。

2020桃園生活節除了「LookMe滷客迷」的主題活動外，「全城趣購物」已從6月1日起開跑，只要11月8日前在設立桃園境內合法店家消費，無論是發票或收據，民眾皆可上網登錄參加抽獎，就有機會獲得Toyota所贊助的汽車還有其他百萬好禮。