桃市統籌分配稅款六都最低 府會龍頭將率議員北上陳情

桃園市今年度獲分配中央統籌分配稅款214.27億元、一般型補助款48.3億元，總計262.57億元，六都敬陪末座，市長鄭文燦多次喊不公，議長邱奕勝也認為桃園猶成次等公民。今天桃園市議會第2屆第4次定期會開幕典禮，民進黨市議員林俐玲提臨時動議，要求市長、議長率議會同仁北上到行政院主計總處陳情爭取，獲大會同意通過。

由於桃園市是最晚升格的直轄市，桃園市財政局曾計算，改制6年來獲配的中央統籌分配稅款及一般性補助款，總計比台北市少了近1500億元，比台南市少了500億元，由於人口不斷成長、重大建設推展，必須透過適度舉債方式，才能支應各項建設需求。

鄭文燦近年雖多次在公開場合強調財政收支劃分法對最晚升格的桃園市不公，補助最少，但迄今仍無重要進展，邱奕勝今天主持定期會開幕時，也忍不住說市長「會做事卻忘了要錢」，財政問題非關黨派、顏色，希望市府應做好規畫，才能讓市民放心。

聽了議長一席話，林俐玲在定期會開幕典禮提出臨時動議，她說，希望市長、議長「雙長同行」帶著市府議會同仁到中央爭取建設經費，全部一起陪議長去，邱聽了應允「沒問題啦」，還說目標統籌分配稅款「不能比台南少」，此案也獲大會通過。

邱奕勝說，鄭文燦市長也有共識，已請市長與行政院「儘速」安排拜會時間，除了府會團隊，也將邀請桃園市籍立委一起參與，近期希望北上到主計總處表達桃園心聲。

邱也提到，桃園過去在準直轄市時期，統籌分配稅款被打75折，當時畢竟還沒升格，並沒跟中央太計較，但2014年升格後「一年等過一年」，就這樣等了五年，桃園獲分配補助款仍是六都最後，跟台南相比，這5年差距就來到500億元，對桃園太不公平。