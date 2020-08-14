竹圍漁港周末音樂會 欣賞豬鼻子沙灘、桃園版天空之鏡

「2020竹圍漁港音樂派對 漫步夕陽」8月15、16日在桃園市竹圍漁港天幕廣場登場，桃園市觀光旅遊局安排音樂會，邀請多個樂團演奏輕搖滾、爵士樂，讓遊客聽音樂、欣賞夕陽美景，附近還有IG爆紅景點「豬鼻子沙灘」、桃園版天空之鏡，今年並規畫機場捷運坑口站至會場的免費接駁車。

觀旅局表示，和漁會合作斥資5億元分期改造竹圍漁港，包括拆除舊遊客中心、彩虹橋重新上漆，並更換螺絲、吊索、上架場遷建，以及設置天幕廣場等，把竹圍漁港打造成「桃園漁人碼頭」，夏天最適合傍晚欣賞夕陽。

8月15、16日周末兩天從下午3點至晚上9點，分別規畫「搖擺一夏」、「浪漫一夏」主題，第一天邀請火星樂團、Elin Lee李宜玲爵士四重奏樂團、後站人樂團及慢慢說樂團等帶來輕搖滾演出，第二天則由張昌傑爵士四重奏、薇朵樂團、吳蓓雅PIA及甜約翰等演奏浪漫音樂。

由於夏天傍晚6點開始太陽逐漸西下，天色宛如調色盤呈現紅、橙、黃，紫變化，將整個竹圍漁港染成另一番風情。觀旅局說，這次除了音樂會，只要到附近2個必去景點，包括近期IG爆紅的「豬鼻子沙灘」以及被稱為桃園版天空之鏡的「竹圍漁港沙灘區」，拍照透過IG臉書打卡就有精美好禮。

觀旅局指出，豬鼻子沙灘是因許多8字型消波塊，橫著看就像豬鼻一樣，傍晚時搭配雲彩、大海當前景，吸引不少攝影愛好者專程還取景；而竹圍漁港沙灘區在退潮、若日時分，加上風平浪靜情形下，沙灘就會反射天空倒影。