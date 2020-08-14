快訊

【今日精摘】前總統李登輝火化／高雄選前之夜拚場

歐洲最後獨裁者的道歉? 白俄羅斯釋放「所有」示威被捕者

桃園Xpark日湧近萬人 帶動周邊旅宿住房

聯合報 / 記者張裕珍高宇震／桃園即時報導
桃園青埔八景島水族館Xpark成桃園觀光新亮點，平假日場次幾乎都預定完售，新開幕的和逸飯店住房率高達9成，也帶來外溢效應。 本報資料照
桃園青埔八景島水族館Xpark成桃園觀光新亮點，平假日場次幾乎都預定完售，新開幕的和逸飯店住房率高達9成，也帶來外溢效應。 本報資料照

桃園青埔八景島水族館Xpark成桃園觀光新亮點，平假日場次幾乎都預定完售，新開幕的和逸飯店住房率高達9成，也帶來外溢效應，不僅離水族館不遠的中壢市區商旅受惠，周邊觀光飯店也為房客推出接駁服務。市府觀旅局指出，由於Xpark開幕才剛滿1周，正協助飯店與Xpark洽談門票套裝優惠，談妥後相信對整體住房率有很大幫助。

Xpark7日開幕，8月門票早在7月24日開賣當天幾乎已完售，9月門票於7月27日開賣，也只剩假日時段還有票，10月門票預計近日由Xpark臉書公布開賣日期。Xpark指出，現僅開放指定網路平台預定購票，未來視政府防疫政策調整，再開放現場購票。

Xpark指出，每天規畫5場次入場，館內不清場，館內同一時間人數限制2250人，為避免人數超額，館內遊客數維持在2千人以下，開幕至今每天都有約8、9千人入場。

同在置地廣場的和逸飯店桃園館以海洋風為主題，規畫218間、10種不同房型客房，在房內打開電視專屬頻道，還能24小時欣賞Xpark的魚群動態「與魚共眠」，很有特色，試營運碰上暑假，住房率就已衝到7、8成，正式開幕搭上Xpark熱潮更達到9成。

位於大園的喜來登酒店7月推賞蓮專案和振興券優惠專案，很受客人好評，由於喜來登距離僅Xpark僅17分鐘車程，每10個客人就有6、7人規畫到水族館遊玩，飯店接駁服務也增加水族館站點，另也推出水族館、影城住房優惠專案，憑水族館購票證明或影城消費發票等，住房可折抵500元，平均每天都有1、2間房客會使用此最新專案。

房客 喜來登 酒店

延伸閱讀

飯店歇業、改裝 桃園觀光旅館住房率6月慘跌至1成1

深耕桃竹 農業金庫輔導人員桃園辦公室揭牌

記得儲水！桃園平鎮楊梅明停水15小時 近3000戶受影響

東京「墨田水族館」大翻新！ 全新空間裡欣賞海月水母群悠遊的美麗身影

相關新聞

中籤率7.7%！桃園生活節抽出4.4萬名桃園夜市券幸運兒

2020桃園生活節今天起一連2天在桃園藝文一街、藝文二街登場，邀請滷味、美食、伴手禮、精釀啤酒、飲品、文創等6大類別、上...

桃市統籌分配稅款六都最低 府會龍頭將率議員北上陳情

桃園市今年度獲分配中央統籌分配稅款214.27億元、一般型補助款48.3億元，總計262.57億元，六都敬陪末座，市長鄭...

竹圍漁港周末音樂會 欣賞豬鼻子沙灘、桃園版天空之鏡

「2020竹圍漁港音樂派對 漫步夕陽」8月15、16日在桃園市竹圍漁港天幕廣場登場，桃園市觀光旅遊局安排音樂會，邀請多個...

桃園Xpark日湧近萬人 帶動周邊旅宿住房

桃園青埔八景島水族館Xpark成桃園觀光新亮點，平假日場次幾乎都預定完售，新開幕的和逸飯店住房率高達9成，也帶來外溢效應...

注意！桃園1萬500戶 16日減壓供水8小時

台灣自來水股份有限公司為辦理變電站系統切離工程，預計後天（16日）早上6點起至下午2點，為期8小時進行施工，桃園、龜山區...

竹北稻米冠軍出爐 20歲青農陳成禮將代表出戰全國賽

新竹縣府輔導在地農民稻米栽種品質及技術，今年分別在竹東、新埔及竹北進行鄉鎮賽稻米品質評鑑，今天上午舉行竹北市鄉鎮賽好米組...

影／麗寶37億標苗栗高鐵土地 徐耀昌：將設五星級飯店

流標高達31次的苗栗高鐵特定區縣有地，昨天終於以37億多元標出11筆，對財政窘迫的苗栗縣政府可說是一場及時雨，縣府困窘的...

心肌梗塞發生率快速上升 台南致力推AED安心場所

近年國人心肌梗塞發生率快速上升，患者也有年輕化趨勢，根據衛福部統計，去年國人十大死因排序第二名為心臟疾病，有超過半數以上...

記得儲水！桃園平鎮楊梅明停水15小時 近3000戶受影響

自來水公司將處理「桃園-新竹備援管線工程」，預計從明天8月15日早上9時至晚上24時止，停水15小時施工，桃園市經濟發展...

影／7年來流標31次 苗栗高鐵站縣有地終於標出11筆

苗栗縣政府標售高鐵特定區公有地，但流標高達31次，昨天終於順利標出其中11筆土地，標售金額達到37億1633萬元，苗栗縣...

八德大和非營利幼園動土 明年招生

桃園市升格直轄市後人口大幅成長，為滿足學齡前兒童就學需求，桃園市府積極推動大型公幼布建計畫，大和非營利幼兒園新建工程昨天...

鄉親鄉情／大溪社頭文化 見證地方信仰

桃園市大溪區「社頭」不同於一般陣頭，是特有的地方團體組織，按職業類別、區域等特性結合，因與宮廟淵源深厚又熱心參與廟會重大...

熱門新聞

影／麗寶37億標苗栗高鐵土地 徐耀昌：將設五星級飯店

中科院近日在東部海域試射「無限高」飛彈

菁英國際爆違規班舍！限改未過罰10萬　最重將廢立案

神不知鬼不覺「路名被改」？台南區道調整276項已公告

大暴增！澎湖7月觀光人次29萬 比1到6月總和還多

歹命蛇爬電桿燒成蛇乾 造成748戶停電25分鐘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。