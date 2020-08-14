桃園Xpark日湧近萬人 帶動周邊旅宿住房

桃園青埔八景島水族館Xpark成桃園觀光新亮點，平假日場次幾乎都預定完售，新開幕的和逸飯店住房率高達9成，也帶來外溢效應，不僅離水族館不遠的中壢市區商旅受惠，周邊觀光飯店也為房客推出接駁服務。市府觀旅局指出，由於Xpark開幕才剛滿1周，正協助飯店與Xpark洽談門票套裝優惠，談妥後相信對整體住房率有很大幫助。

Xpark7日開幕，8月門票早在7月24日開賣當天幾乎已完售，9月門票於7月27日開賣，也只剩假日時段還有票，10月門票預計近日由Xpark臉書公布開賣日期。Xpark指出，現僅開放指定網路平台預定購票，未來視政府防疫政策調整，再開放現場購票。

Xpark指出，每天規畫5場次入場，館內不清場，館內同一時間人數限制2250人，為避免人數超額，館內遊客數維持在2千人以下，開幕至今每天都有約8、9千人入場。

同在置地廣場的和逸飯店桃園館以海洋風為主題，規畫218間、10種不同房型客房，在房內打開電視專屬頻道，還能24小時欣賞Xpark的魚群動態「與魚共眠」，很有特色，試營運碰上暑假，住房率就已衝到7、8成，正式開幕搭上Xpark熱潮更達到9成。

位於大園的喜來登酒店7月推賞蓮專案和振興券優惠專案，很受客人好評，由於喜來登距離僅Xpark僅17分鐘車程，每10個客人就有6、7人規畫到水族館遊玩，飯店接駁服務也增加水族館站點，另也推出水族館、影城住房優惠專案，憑水族館購票證明或影城消費發票等，住房可折抵500元，平均每天都有1、2間房客會使用此最新專案。