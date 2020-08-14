影／工策會開「咖啡館」 苗縣府宣示招商「破兆」目標

苗栗縣政府今天在工商發展投資策進會開設「工商咖啡館」宣示加強招商及服務，縣長徐耀昌並宣布5年多來的招商成果突破9000億元，未來將持續營造良好友善的投資環境，排除投資障礙，朝向招商「破兆」目標邁進。

工商咖啡館上午在工策會的辦公室內「開張」，徐耀昌、議長鍾東錦到場充當咖啡沖泡高手，現學現賣提供沖泡咖啡服務。國內知名免稅商品業者昇恆昌也到場「設攤」辦特賣會，以機場免稅店相同價位行銷各式免稅商品，場面熱絡。

縣府工商發展處長黃智群指出，工商咖啡館要反轉行政機關冷冰冰的衙門形象，以後不論企業、民眾或鄉親在上班時間都可到縣府第一辦公大樓4樓工策會，喝杯「有溫度」的熱咖啡，也可來一杯冰涼的現沖「工商咖啡」，並與當值的榮譽指導員、志工閒聊事業經，大家都會以專業背景及經驗提供土地、建築、廠務、環保與勞工等全方位諮詢與轉介服務，咖啡館的設立要打破要洽公才會到政府機關的刻板印象。