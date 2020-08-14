飯店歇業、改裝 桃園觀光旅館住房率6月慘跌至1成1

受疫情衝擊，桃園市觀光旅館住房率從1月64.27%一路慘跌至6月11.61%，衰退幅度六都最大。市府觀光旅遊局解釋，桃園觀光旅館多以國外、商務與機組人員為客源，住房率下滑難免，尤其晶悅國際飯店停業、尊爵大飯店趁疫情改裝，是拉低住房率主因，且觀察平均房價是6都最高，代表實際住房有一定水準，7月住房率回升至2成2。

依住房率統計數據，桃園市與其他五都觀光旅館在疫情前，平均住房率都有5、6成以上，桃園市1月住房率64.27%僅次台南，但2月過後如溜滑梯，2月腰斬至29.41%，3月再砍半至13.80%，4月11.97%、5月13.56%，6月最慘只有11.61%，在六都之中敬陪末座。

觀旅局長楊勝評說，桃園轄內有215家一般旅館、10家觀光旅館與69家民宿，總計294家旅宿飯店，觀光旅館占比不高。由於桃園鄰近國際機場，觀光旅館客源本就以商務與外籍旅客為主，也有部分作為機組人員過境旅館，由於上半年受疫情影響加強邊境管制，航空業務也大幅縮減，外來客銳減，住房率當然下滑。

10家觀光旅館現為古華、尊爵、福容林口、福容桃園、南逸莊園、名人堂、天際、諾富特、喜來登與7月甫開幕的和逸飯店；楊勝評說，擁有近400間房間的晶悅國際飯店因提前都更，4月起已不開放訂房、6月底全面歇業，尊爵大飯店也趁疫情改裝加大房間，目前仍未開放訂房，是造成觀光旅館整體住房率低落主因。

楊坦言，觀光旅館基本住房率受疫情影響，但從平均房價變化來看，桃園市房價從1月到5月都維持2700元左右，6月更增至3914元，反而是六都最高，因住房與房價有連動關係，代表扣除晶悅、尊爵2家飯店數據，其餘8家住房率表現不錯，才會帶動飯店房價，7月住房率在晶悅下、和逸上的局勢下，回升至22.19%，相信會越來越好。