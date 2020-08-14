注意！桃園1萬500戶 16日減壓供水8小時
台灣自來水股份有限公司為辦理變電站系統切離工程，預計後天（16日）早上6點起至下午2點，為期8小時進行施工，桃園、龜山區多里將減壓供水，預計水壓降低戶數達1萬500戶，市府與台水公司提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並節約用水。
市府指出，16日當天水壓降低區域包含桃園區福林里、南門里、玉山里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、雲林里、大林里、大樹里、東山里、萬壽里、青溪里、寶山里、大興里、春日里、春日路沿線及其巷弄（含後站的聖保祿醫院、住都大飯店）。
龜山區則涵蓋山德里、山頂里（龜山工業區縱貫鐵路以西）、山德里（山鶯路由建國東路口至萬壽路口雙號、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄）
市府經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。
恢復供水後如仍無水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。
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